Adolescente e pastor morrem afogados em rio após cerimônia de batismo

Uma jovem de 16 anos morreu afogada no Rio Guandu, em Nova Iguaçu (RJ), após uma cerimônia de batismo. O pastor Edmilson Melo, que tentou salvar a adolescente, também foi arrastado pela correnteza e acabou morrendo.

Testemunhas relataram que na manhã do último domingo, 26, um grupo de evangélicos participava de uma cerimônia de batismo na região da Prainha do Guandu, no km 37, na Estrada Rio-São Paulo.

Após a sessão, as crianças e os adolescentes presentes no local teriam pedido ao pastor para brincar na água, já que no dia fazia muito calor.

"Quando acabou [o batismo] todos foram para cima. Eu chamei a minha filha para irmos para a estrada e sair do Guandu. Mas o pastor avisou que não iríamos aquele momento. Descemos de volta, e as crianças pediram para entrar na água, a minha filha pediu também", disse a mãe de Hendiel à Rede Globo.

A mulher relatou que tudo aconteceu muito rápido. Outros jovens foram levados pela correnteza, mas conseguiram sair. Hendiel foi arrastada pela água, o pastor tentou salvá-la e não conseguiu.

Por volta das 14h15 do mesmo dia, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro encontrou o corpo de Hendiel Rane Estevão de Oliveira, que era autista. Já o corpo do pastor só foi encontrado na segunda-feira, 27.

O local é frequentemente usado para cerimônias de batismo de igrejas evangélicas. Em nota publicada nas redes sociais, a Igreja Evangélica Apostólica (IEA) em Anchieta prestou condolências à família do pastor.