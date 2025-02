Menina de 12 anos celebra fim do tratamento contra câncer; assista

Paciente estava em tratamento contra um tumor de Wilms - Foto: Divulgação | Hospital da Criança do Grendacc

Uma menina de 12 anos, que estava em tratamento contra o câncer no Hospital da Criança do Grendacc, em Jundiaí (SP), tocou o "sino da vitória" nesta terça-feira, 28, como forma de anunciar o fim do tratamento contra um tumor.

Segundo o Grupo em Defesa da Criança com Câncer (Grendacc), Gabrielli Gonçalves da Silva foi a primeira paciente a tocar o sino no hospital em 2025. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a família e a equipe do Grendacc festejando. Ainda de acordo com o hospital, a paciente estava em tratamento contra um tumor de Wilms, descoberto em setembro de 2023. As informações são do G1.

Conforme o hospital, antes de tocar o sino, a adolescente relembrou a trajetória de mais de dois anos de tratamento e agradeceu pelo carinho de toda a equipe do hospital.

"Os momentos mais difíceis foram quando eu peguei dengue, a cirurgia e quando coloquei o cateter. Às vezes, eu não vinha com ânimo para cá, mas as meninas do Grendacc me apoiavam sempre. Vocês são minha segunda família", disse.