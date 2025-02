Nasce bebê de mãe mantida viva por aparelhos após morte cerebral

Corpo da mãe está sendo preparado e vai ser transferido para Tocantins - Foto: Arquivo Pessoal

O bebê da jovem Joyce Sousa Araújo, de 21 anos, que sofreu um aneurisma em dezembro de 2024, e estava sentido mantida viva com a ajuda de aparelhos, nasceu na manhã desta sexta-feira, 24, na cidade Rondonópolis, a cerca de 200 km de Cuiabá, no Mato Grosso. Joyce teve a morte cerebral decretada no dia 1º de janeiro.

Segundo o portal G1, a criança é um menino que nasceu com 900 gramas e foi encaminhado a uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal. Os aparelhos que mantinham a mãe dele viva foram desligados. O parto foi acompanhado pelo pai da criança, João Matheus Silva, de 23 anos, e pelos avós paternos.

O bebê estava previsto para nascer em fevereiro, quando a gestação completaria sete meses, mas a genitora teve uma complicação respiratória, por isso os médicos decidiram antecipar o parto.

O corpo da mãe está sendo preparado e vai ser transferido para Tocantins, estado onde o casal vivia antes de se mudar para Mato Grosso.

Entenda o caso

Em dezembro de 2024, Joyce passou mal na cidade de Jaciara, a 148 km de Cuiabá. Em poucos dias, ela foi transferida para Rondonópolis e passou por uma cirurgia. Ao passar dos dias, o cérebro da paciente começou a inchar, sendo necessário um procedimento médico em que parte do crânio é removido para abrir espaço para o cérebro. Apesar dos esforços, Joyce teve a morte cerebral decretada no dia 1° de janeiro.