Grávida com câncer, influencer explica motivo de filho ser prematuro

Durante uma interação com seus seguidores, Isabel explicou por que seu filho Arthur nascerá prematuro - Foto: Reprodução | Instagram

A influenciadora Isabel Veloso usou suas redes sociais para compartilhar os desafios da gravidez enquanto enfrenta um câncer do sistema linfático, o Linfoma Não-Hodgkin incurável. Durante uma interação com seus seguidores, ela explicou por que seu filho Arthur nascerá prematuro e por que optou pela cesariana como método de parto.



Leia mais:

>> Namorada de Belo corre risco de prisão se não se apresentar à Justiça

>> Tiago Leifert estreia no SBT após três anos afastado da televisão

>> Urach choca ao expor diferença de idade com o namorado: "Mucilon"

Isabel revelou que, devido à quimioterapia ineficaz e à progressão do câncer para os pulmões, não tem condições de levar a gestação até o final. "Porque a mamãe aqui não está bem. Não tenho condições de levar a gestação até o final devido à quimioterapia que não fez efeito e o câncer acabou espalhando aos pulmões", desabafou.

A influenciadora, que está gestando pela primeira vez, detalhou que o parto está previsto entre 32 e 34 semanas de gestação e que a cesariana foi a escolha mais segura para sua saúde e a do bebê. "Como um bebê de 32 semanas vai nascer de parto normal sem ter um risco muito grande? A cesárea é a melhor opção para mim", afirmou.

Apesar de ter sonhado com um parto natural, Isabel concordou com os médicos sobre a necessidade do procedimento. "Eu tinha preferência pelo parto normal, continuo tendo. Mas a cesárea é uma via de parto que salva vidas. Graças a Deus que existe, assim podemos ficar muito mais seguros em relação ao parto do Arthur."