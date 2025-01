Namorada de Belo corre risco de prisão se não se apresentar à Justiça

Rayane chegou a ser presa em 2021 - Foto: Reprodução | Instagram

Rayane Figliuzzi, influenciadora e atual namorada do cantor Belo, corre risco de prisão caso não se apresente à Justiça. Segundo o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), ela é acusada de participar de uma quadrilha que aplicava golpes financeiros em idosos, junto ao ex-noivo, Juninho Navarro, e à ex-cunhada, Yasmin Navarro.

De acordo com a denúncia, Rayane teria atuado no chamado "Golpe do Motoboy" no Rio de Janeiro, sua cidade de residência. Nesse esquema, as vítimas eram enganadas por falsas ligações bancárias, nas quais criminosos informavam que seus cartões haviam sido clonados. Após convencerem os alvos a fornecer a senha, um motoqueiro retirava o cartão sob o pretexto de inutilizá-lo, mas ele era usado para compras e transferências.

Rayane chegou a ser presa em 2021, mas foi liberada para responder ao processo em liberdade devido ao fato de ter um filho pequeno. Desde então, está sujeita a medidas cautelares, incluindo a obrigatoriedade de se apresentar à Justiça mensalmente, a proibição de deixar o Rio de Janeiro por mais de oito dias e o veto a qualquer contato com outros investigados, presencial ou virtualmente.



A relação de Rayane com Belo chamou atenção recentemente durante o evento 'Belo em Alto Mar', um cruzeiro liderado pelo cantor. Lá, ela foi tratada como "primeira-dama" e recebeu destaque, mas sua situação judicial reacendeu as polêmicas.

Caso as medidas cautelares não sejam cumpridas, a influenciadora pode ser presa novamente, conforme alerta do MPSC.