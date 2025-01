Tiago Leifert estreia no SBT após três anos afastado da televisão

Tiago Leifert está prestes a retornar às telinhas, agora no SBT - Foto: Reprodução | Instagram

Após mais de três anos afastado da TV, Tiago Leifert está prestes a retornar às telinhas, agora no SBT. Segundo informações do Portal Leo Dias, o apresentador e narrador acertou com a emissora e deve estrear em 21 de janeiro, durante a transmissão de um jogo da Liga dos Campeões.

Tiago assumirá o posto de narrador esportivo titular, substituindo Cléber Machado, que deixou o canal. Embora o contrato ainda não tenha sido formalizado, os advogados das partes já trabalham nos ajustes finais, e a comunicação oficial da emissora pode sair nos próximos dias.



Tiago Leifert começou na televisão aos 16 anos, como repórter do programa 'Desafio ao Galo'. Após estudar nos Estados Unidos, retornou ao Brasil e trabalhou como editor e apresentador na TV Vanguarda, afiliada da Globo. Posteriormente, passou pelo SporTV e comandou programas como 'Globo Esporte', 'Big Brother Brasil' e 'The Voice Brasil'.

Em 2021, Tiago decidiu dar uma pausa na carreira para se dedicar à família, especialmente ao tratamento de saúde de sua filha.