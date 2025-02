Divaldo Franco retoma atividades após tratar câncer na bexiga

Divaldo Franco, fundador do Centro Espírita Caminho da Redenção - Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE

O médium e palestrante espírita, Divaldo Franco, de 97 anos, que chegou a ser internado para tratar um câncer ne bexiga, retomou as suas atividades habituais no Centro Espírita Caminho da Redenção (CECR) no último sábado (25).

Em comunicado enviado à imprensa, a Mansão do Caminho reiterou que Divaldo encontra-se bem de saúde e está retomando as suas atividades de forma gradual. Disse ainda que ele está sendo acompanhado por uma equipe multidisciplinar formada por médicos, nutricionista e fisioterapeuta.

Confira o comunicado na íntegra:

É com muita alegria e gratidão à espiritualidade, que o Centro Espírita Caminho da Redenção (CECR) e as Obras Sociais Mansão do Caminho comunicam que nosso líder espírita Divaldo Franco retornou às suas atividades doutrinárias, após o tratamento contra o câncer de bexiga. Sua primeira palestra foi ministrada na noite do último sábado (25), no Cenáculo do CECR, e foi acompanhada pelo público presente no espaço e por adeptos do Espiritismo que acompanharam de outros locais do Brasil e do mundo por meio do canal do Youtube da Mansão do Caminho.

Divaldo Franco encontra-se em bom estado de saúde, disposto e animado. Os demais compromissos serão retomados aos poucos, conforme orientação médica. O médium segue realizando exames periódicos e sendo acompanhado por uma equipe multidisciplinar, formada por médicos, nutricionista e fisioterapeuta. Reforçamos nossa satisfação por este momento de retomada do nosso querido Divaldo Franco, gozando de plena saúde, agradecemos a todos pelas orações e aos profissionais que contribuíram com o seu tratamento.