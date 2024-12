Divaldo Franco passará por sessões de radioterapia para tratar câncer

Divaldo está internado desde o dia 17 de novembro e irá iniciar tratamento com radioterapia. - Foto: Divulgação | Mansão do Caminho

Diagnosticado com câncer na bexiga einternado desde domingo, 17, o líder espírita Divaldo Franco será submetido a sessões de rádioterapia ligadas a "pequenas doses" de quimeoterapia. A informação foi divulgada pela assessoria de comunicação do Centro Espírita Caminho da Redenção e da Obra Social Mansão do Caminho, ambas representadas por Divaldo.

A data para o início do tratamento ainda não foi divulgada. De acordo com os médicos, o estado de saúde do líder é estável e com isso sua recuperação é esperada.

Em nota emitida pelas instituições, foi dito que o médium passo o fim de semana "bem, lúcido e disposto". Ele segue inerternado pois precisa fazer uso de antibióticos e utilizar uma sonda urinária. É previsto que Divaldo receba alta essa semana.