Divaldo Franco recebe alta 9 dias depois de internação para tratar câncer

Divaldo Franco recebeu alta na segunda-feira, 25, a noite, após nove dias internado. - Foto: Divulgação | Mansão do Caminho

O líder espírita e médium Divaldo Franco, de 97 anos, recebeu alta na segunda-feira, 25, a noite, após nove dias internado para tratar um tumor na bexiga. Ele já está em casa e, de acordo com a assessoria de imprensa do Centro Espírita Caminho da Redenção e a Obra Social Mansão do Caminho, entidades representadas por Divaldo, seu quadro é considerado estável.

Enquanto esteve internado, Divaldo precisou fazer uso de antibióticos e uma sonda urinária. Com o diagnóstico de câncer na bexiga, ele será tratado com algumas sessões de radioterapia juntamente de pequenas doses de quimioterapia.

Durante toda semana, o líder terá de fazer exames complementares. Se espera que os resultados ajudem a equipe médica a definir um plano de tratamento para seu câncer, que ainda não tem data definida para seu início.