Adolescente mata mãe após ser impedida de sair para bar no MT

Uma adolescente de 15 anos matou a mãe com golpes de faca, após ser impedida de sair para beber em um bar no domingo, 26, em Peixoto de Azevedo, no Mato Grosso. A vítima, de 29 anos, foi identificada como Beatriz Reis.

Conforme a Polícia Civil, o crime ocorreu por motivo fútil. A Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítima caída no chão da sala da residência onde morava com a filha. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte no local.

A adolescente permaneceu no imóvel até a chegada dos militares. Ela foi apreendida e encaminhada para a delegacia. Segundo o delegado responsável pelo caso, Getúlio Daniel, a família já apresentava um histórico de violência.

A garota deverá ser encaminhada ao Ministério Público e ficará à disposição da Justiça.