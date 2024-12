Adolescente sofre descarga elétrica em cima de trem e fica ferido

O momento foi registrado por passageiros que estavam na composição - Foto: Reprodução / Redes sociais / X

Um adolescente de 13 anos ficou em estado grave após sofrer uma descarga elétrica enquanto estava em cima de um trem da Supervia, no Rio de Janeiro, na noite da última segunda-feira,18. O incidente ocorreu na estação de Anchieta, na Zona Norte, quando o jovem tocou a rede aérea da composição e foi atingido pela eletricidade, desmaiando em cima do trem.

O momento foi registrado por passageiros que estavam na composição. Em um dos vídeos, é possível ver um homem subindo no teto do trem para tentar prestar socorro ao jovem, sem nenhum tipo de segurança. Durante o resgate, uma explosão ocorreu próximo ao local, gerando pânico entre os passageiros que gritavam e corriam, enquanto o homem rapidamente descia do vagão.

A composição, que seguia de Anchieta em direção a Japeri, teve sua viagem interrompida. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 21h40, e a vítima foi levada em estado grave para o Hospital Estadual Getúlio Vargas. No entanto, o estado de saúde do jovem ainda não foi atualizado.

Em nota, a Supervia informou que a descarga elétrica ocorreu quando o jovem tocou na rede aérea de alta tensão, alertando sobre os perigos dessa prática. Desde setembro, a concessionária vem realizando uma campanha educativa para conscientizar sobre os riscos de viajar fora dos vagões. O comportamento dos chamados “carrapatos” — pessoas que se equilibram no teto ou se agarram às laterais dos trens — é considerado irresponsável e coloca em risco a segurança de todos.

A Supervia ainda ressaltou que, em casos de descarga elétrica, é fundamental não tentar prestar socorro diretamente. A recomendação é acionar imediatamente os serviços de emergência, como o Corpo de Bombeiros (193) ou o SAMU (192).