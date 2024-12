Casal é preso com R$ 1,5 milhão furtado fugindo para o Uruguai

Durante a abordagem, os policiais encontraram o dinheiro escondido em malas e junto ao estepe do veículo. - Foto: Divulgação/PRF

Um homem de 43 anos e uma mulher de 29 foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde de segunda-feira, 18, na BR-158, em Santa Maria (RS), transportando mais de R$ 1 milhão em cédulas de real, euro e dólar. O dinheiro havia sido furtado de uma agência do Banco do Brasil no Espírito Santo, onde o motorista do veículo trabalhava.

De acordo com a PRF, a prisão aconteceu após informações de que um funcionário do Banco do Brasil estava em fuga rumo ao Uruguai com o montante furtado. Durante a abordagem, os policiais encontraram o dinheiro escondido em malas e junto ao estepe do veículo.

No total, os agentes contabilizaram R$ 763.430, € 70.700 e US$ 41.940. Além do dinheiro, o casal transportava um gato e um cachorro. Após a prisão, os animais foram encaminhados para ONGs da região, onde estão recebendo os cuidados necessários.

Em nota, o Banco do Brasil informou que a área de segurança da instituição identificou o furto e acionou as autoridades competentes, colaborando nas investigações que levaram à prisão do funcionário e à recuperação do dinheiro.

As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso, e o casal permanece à disposição da Justiça.