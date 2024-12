Operação desarticula cultivo de maconha 'indoor' na Bahia

Durante a Operação Ônix, foram cumpridos dois mandados de busca em locais utilizados por criminosos - Foto: Divulgação / SSP

Uma ação conjunta da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e da Polícia Militar (72ª CIPM) desarticulou, nesta terça-feira, 19, um esquema de cultivo de maconha "indoor" na cidade de Itacaré, sul da Bahia.

Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia | Foto: Divulgação / SSP

Durante a Operação Ônix, foram cumpridos dois mandados de busca em locais utilizados por criminosos, resultando na apreensão de cerca de 50 kg de maconha do tipo skunk e na prisão de um suspeito.

De acordo com as autoridades, o skunk, uma variante de alta qualidade da maconha, era cultivado em ambientes fechados e comercializado na região. O suspeito preso em flagrante seria integrante de uma facção criminosa e tinha diversas funções no esquema, como enterrar a droga em tonéis, distribuir para outros integrantes do grupo e contabilizar o dinheiro proveniente das vendas.

Leia também:

>> Black Friday: veja os melhores bairros para comprar em Salvador

>> Homem é preso por aliciar adolescente em banheiro do metrô de Salvador

>> Av. Paralela: motorista é resgatado por helicóptero após mal súbito

Nos locais investigados, os policiais também apreenderam munições, balanças de precisão e outros materiais utilizados na atividade criminosa.