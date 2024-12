Black Friday: veja os melhores bairros para comprar em Salvador

Bairros mais procurados pelos descontos. - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Novembro tem sido de promoções em diversas lojas em meio a 'Black Friday', que quando adaptada ao Brasil passou a contar com menores preços durante todo o mês.

Antes, essas promoções aconteciam somente em shoppings e grandes comércios adotavam elas. Agora até os comércios de rua adotaram esse costume dos "descontões", e com isso atraindo vários compradores, por oferecerem variedade e preços mais em conta.

De acordo com Paulo Motta, presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio da Bahia (Sindilojas), os bairros de Salvador mais procurados nesses períodos são: Cajazeiras, Liberdade, Pau da Lima e Itapuã.

Esses locais batem de frente com os grandes centros comerciais por conta do custo-benefíco que eles oferecem, visto que, por conta do aluguel de uma loja de rua ser menor do que de uma no shopping, o preço das mercadorias também é menor.

Outro fator que fala mais alto nessa discução é a praticidade. "As pessoas gostam da comodidade de não precisar sair de onde moram para aproveitar as promoções”, disse Paulo.

Sobre os produtos mais buscados, são se tem uma seção em expecifico que se destaque, já que esse período abre várias oportunidades para diversos setores. “Não tem isso de um segmento ser mais procurado que o outro. Todo mundo quer comprar de tudo: roupa, calçado, eletrônico, tudo”, afirmou Paulo Motta, ressaltando a dinâmica da data.