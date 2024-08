Advogada é presa ao tentar livrar membro do PCC da cadeia

- Foto: Ed Alves/CB/DA.Press

Uma advogada, um técnico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) e um membro do Primeiro Comando da Capital (PCC) foram acabaram presos na tarde desta quarta-feira, 24, durante uma operação policial em Sobradinho, em Minas Gerais.

De acordo com as investigações, iniciadas em julho do ano passado, após uma tentativa de homicídio no Assentamento Dorothy, a advogada teria apresentado na delegacia uma pessoa como sendo a autora do atentado. Contudo, posteriormente, os policiais descobriram que tratava-se de uma ação para proteger o verdadeiro responsável, que seria foragido de Goiás e, aparentemente, integrante do PCC.

A Polícia Civil (PCDF) acrescentou que a detenção do servidor do TJDFT foi porque ele teria ajudado o suposto membro da facção criminosa a verificar a existência de mandados de prisão sigilosos. A PCDF destacou que o técnico prestava esse tipo de apoio ilícito à advogada com frequência. Além disso, de acordo com a PCDF, em 2011, o mesmo servidor teria sido alvo de operação policial pela prática de corrupção.

Contra a advogada também pesa a suspeita de que fazia transações comerciais com a arma utilizada em Sobradinho. Suspeita-se que oferecia o armamentos a criminosos. Ela também deverá esclarecer se exercia a atividade de operadora do direito durante o horário em que tinha de dar experiente na área da saúde, onde é concursada. Se confirmado, isso seria outra irregularidade passível de sanção

Em nota, o TJDFT informou que o inquérito policial tramita em segredo de justiça e que a Administração do Tribunal aguarda a comunicação oficial para tomar as providências cabíveis, na esfera administrativa, contra o servidor investigado.

Leia também:

>> Caso Aisha: assassino confesso confirma ter estuprado menina

>> Suspeito de agredir mulher que se jogou de prédio é solto em Salvador