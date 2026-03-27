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TRAGÉDIA

Advogado é morto a tiros durante execução de penhora

Vítima não resistiu aos ferimentos após ataque em empresa

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

27/03/2026 - 20:35 h

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Daniela Rucio/TV Tribuna e Reprodução
Daniela Rucio/TV Tribuna e Reprodução -

Um advogado morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo durante o cumprimento de uma ordem judicial na tarde desta sexta-feira, 27, em São Vicente. A vítima foi identificada como Maurício Almeida de Albuquerque.

O caso ocorreu em uma empresa do ramo de contêineres localizada na Rua João Chancharulo, no bairro Jardim Rio Branco. Até agora, não há informações sobre quem efetuou os tiros.

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De acordo com a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional São Paulo, outras duas pessoas também foram baleadas: um advogado que participava da ação e o irmão de Maurício, que atua como estagiário. Ambos foram socorridos e levados ao Hospital do Vicentino, com quadro considerado estável.

A Prefeitura de São Vicente informou que equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender três vítimas de ferimentos por arma de fogo. No local, no entanto, os socorristas constataram o óbito de Maurício.

Informações atualizadas sobre o estado de saúde dos feridos não foram divulgadas. A Secretaria de Saúde do município explicou que não pode fornecer detalhes clínicos, citando o artigo 73 do Código de Ética Médica, que restringe a divulgação de dados obtidos no exercício profissional sem autorização.

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O ataque aconteceu logo após a execução de uma penhora de bens, determinada em um processo trabalhista que tramita na 2ª Vara do Trabalho de Guarujá.

Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil Subseção Guarujá afirmou que acompanha o caso e já acionou a Comissão de Prerrogativas para as providências necessárias. A entidade também enviou um representante ao local para prestar suporte.

A subseção destacou que segue apurando o ocorrido com cautela e reforçou o compromisso com a defesa da advocacia e do exercício profissional. A instituição ainda manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de Maurício, colocando-se à disposição para colaborar com as investigações.

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