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NOVA PRISÃO

Ex-presidente da Assembleia Legislativa é preso novamente pela PF

Mandado de prisão foi determinado pelo minstro Alexandre de Moraes, do STF

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

27/03/2026 - 19:27 h

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Rodrigo Bacellar, ex-presidente da Alerj.
Rodrigo Bacellar, ex-presidente da Alerj. -

O ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar (União Brasil) foi preso novamente nesta sexta-feira, 27, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O mandado de prisão foi cumprido pela Polícia Federal (PF), em Teresópolis. Bacellar foi levado para a superintendência da corporação na capital fluminense. Ele também foi alvo de uma medida de busca e apreensão.

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A PF informou que a prisão e a buscas foram determinadas na chamada ADPF das Favelas. Além de estabelecer medidas para o enfrentamento da letalidade policial no Rio, o processo também investiga a ligação de grupos criminosos com agentes públicos.

Bacellar havia sido preso em dezembro do ano passado, mas, dias depois, uma votação da Alerj determinou a soltura dele. Diante disso, o ministro Alexandre de Moraes expediu o mandado de soltura de Bacellar.

Segundo a PF, Rodrigo Bacellar teria atuado "no vazamento de informações sigilosas" da operação, que prendeu o então deputado estadual TH Joias (MDB). O parlamentar é apontado como o responsável pela obstrução da investigação.

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O que diz a defesa

Em nota, a defesa de Rodrigo Bacellar afirmou que desconhece os motivos da nova prisão decretada e a classificou como indevida e desnecessária. Segundo os advogados, Barcellar "vinha cumprindo integralmente todas as medidas cautelares impostas".

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alerj prisão Rodrigo Bacellar

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