Saiba quem é novo presidente da Alerj, que pode assumir governo do Rio

Douglas Ruas (PL) é o novo presidente da Alerj. - Foto: Divulgação

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) elegeu Douglas Ruas (PL) como seu novo presidente em eleição realizada nesta quinta-feira, 26. Foram 45 votos a favor do parlamentar na sessão extraordinária convocada pelo presidente em exercício da Casa, Guilherme Delaroli (PL).

Com a posse do novo presidente da Alerj, Ruas fica apto a assumir o governo estadual. No momento, quem responde pelo governo do Rio de Janeiro é o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto de Castro.

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A eleição ocorre após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidir pela perda de mandato do deputado estadual Rodrigo Bacellar, que presidia a Casa. Ele havia sido reeleito por unanimidade em fevereiro de 2025 para presidir o Legislativo fluminense no biênio 2025-2026, com apoio dos 70 parlamentares estaduais.

Desde a decisão que afastou Bacellar, a Alerj passou a ser conduzida interinamente por Delaroli, primeiro vice-presidente da Mesa Diretora.

Renúncia do governador

O ex-governador Cláudio Castro (PL) deixou o cargo após ser condenado a ficar inelegível por 8 anos por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. Primeiro nome na linha sucessória, Thiago Pampolha renunciou ao posto de vice-governador em maio de 2025, após ser indicado e aprovado para virar conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ).

Como prevê a Constituição, na vacância de governador e vice, o presidente da Assembleia Legislativa assume, ainda que interinamente, para convocar novas eleições (de maneira indireta, nos dois últimos anos).