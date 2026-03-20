Rio de Janeiro pode ficar sem governador nos próximos dias; entenda

Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação | Governo do RJ

O estado do Rio de Janeiro pode amanhecer sem governador na próxima semana. O atual detentor do cargo, Cláudio Castro (PL), deve renunciar seu mandato na segunda-feira, 23, mas a linha de sucessão foi comprometida por mudanças políticas e judiciais.

Primeiro nome na linha sucessória, Thiago Pampolha renunciou ao posto de vice-governador em maio de 2025, após ser indicado e aprovado para virar conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ). Como prevê a Constituição, na vacância de governador e vice, o presidente da Assembleia Legislativa assume, ainda que interinamente, para convocar novas eleições (de maneira indireta, nos dois últimos anos).

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Presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar (União), próximo na linha de sucessão, está preso desde o final de 2025. O vice-presidente da Alerj, Guilherme Delaroli (PL), está presidindo a Casa, mas em caráter provisório.

O desembargador Ricardo Couto de Castro, presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), último na linha de sucessão, também sinalizou não ter interesse em ocupar o posto de maneira interina, o que oficializa o risco de vácuo de poder.

Renúncia e candidatura

Cládio Castro (PL) deve renunciar ao mandato como governador na próxima segunda, 23, tendo como objetivo a disputa pelo Senado no estado. Nos bastidores, no entanto, circula a informação de que a saída antecipada tem como objetivo evitar o avanço de um processo na Justiça Eleitoral que possa lhe tornar inelegível.