Água batizada: homem é preso após envenenar colegas com soda cáustica

Polícia Civil ainda investiga o motivo por trás da ação criminosa - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Na manhã desta quinta-feira, 27, um homem de 31 anos foi detido em flagrante em Canoas, no Rio Grande do Sul, após invenenar os bebedouros de uma empresa onde trabalhava com soda cáustica. Ele foi preso depois que um colega de trabalho passou mal ao consumir a água fornecida aos funcionários. Outra pessoa na empresa também havia reclamado sobre a qualidade da água minutos antes do incidente.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito manipula um produto e o coloca nos bebedouros. Felizmente, as vítimas não sofreram danos graves e não correm risco de morte, conforme informou a própria empresa. Elas ainda serão ouvidas pela Polícia Civil. A investigação sobre o atentado prossegue, e a polícia já tem em mãos imagens do homem realizando a ação nos bebedouros.

O homem foi preso sob acusação de envenenamento de água potável, crime previsto em lei como hediondo, com pena de 10 a 15 anos de prisão. O Instituto Geral de Perícias, por meio de peritos e papiloscopistas, foi acionado para realizar as coletas no local. Análises conduzidas por engenheiros químicos confirmaram que o produto utilizado era soda cáustica.

A Polícia Civil ainda investiga o motivo por trás da ação criminosa. O acusado forneceu sua versão dos fatos e, após os trâmites legais, foi encaminhado ao sistema prisional.