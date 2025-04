"Vovó do crime" é presa aos 81 anos com ficha extensa de delitos

Marlene de Paiva Teixeira tem ficha de crimes desde 1966 - Foto: Reprodução

Há mais de 60 anos no mundo do crime, Marlene de Paiva Teixeira, de 81 anos, foi presa na última terça-feira, 25. A idosa, que carrega uma extensa ficha criminal, atuou em diversas cidades do Rio de Janeiro, além de Minas Gerais, segundo informações da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ).

A mulher foi presa junto ao filho, Holywaldo Bruno de Paiva Macedo. Ambos foram capturados, por policiais civis da 23ª DP (Méier), em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, acusados de extorsão.

Mãe e filho sendo presos após denúncia de vítima de extorsão que os reconheceu por foto | Foto: Reprodução

De acordo com a PC, Marlene Teixeira carrega uma ficha extensa e variada, com primeira anotação em 1966, na época com 22 anos, a então jovem foi detida pela então Lei da Vadiagem, que não existe mais.

Já em 1997, ela respondeu por furto em Uberlândia (MG). No Rio, ela cometeu crimes em diferentes bairros como na Tijuca, Ricardo de Albuquerque e Penha, mas também em cidades do interior, como Natividade e Bom Jesus do Itabapoana.

Ela também tem passagens por roubo, divulgação de informações confidenciais e associação criminosa, além de quatro por estelionato e outras três por extorsão.

Prisão

Uma mulher, de 65 anos, prestou queixa após ser vítima de extorsão por três pessoas que a roubaram e forçaram ela a contrair empréstimos e sacar todo o dinheiro da conta.

A mulher que reconheceu Marlene Teixeira e Holywaldo Bruno Macedo por foto, contou que a suspeita a abordou na rua dizendo estar perdida, e quando parou para ajudar a idosa, o filho da suspeita e a terceira pessoa apareceram para extorqui-la.

Após investigação da PC e análise das imagens das câmeras do banco, Marlene Teixeira é apontada como a chefe do grupo criminoso, apesar da idade e da aparência frágil. As investigações continuam para identificar e prender a terceira pessoa que participou do crime.