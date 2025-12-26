EM RISCO
Alerta: biomas brasileiros estão chegando a limite sem volta
Um dos pontos de atenção é a Floresta Amazônica
Por Gabriela Araújo
Os biomas brasileiros estão chegando a um limite perigoso em meio às diversas mudanças climáticas. Segundo o novo Relatório Geo Brasil 2025, do Ministério do Meio Ambiente, os ecossistemas estão perto do chamado "ponto de não retorno".
O chamado ponto de não retorno é o termo científico que acende um alerta para as alterações ambientais. Ao atingir esse limite, as mudanças no meio ambiente se tornam irreversíveis e a floresta, por exemplo, não consegue mais se recuperar sozinha.
Leia Também:
Sendo assim, ela para de funcionar como deveria, o que causa desastres naturais em cadeia e mudanças no clima que não podem mais ser consertadas.
O que causa o ponto de não retorno?
Isso acontece por causa:
- do desmatamento;
- das queimadas;
- do aquecimento global.
O caso crítico da Amazônia
Os cientistas notaram mudanças assustadoras na Floresta Amazônica nos últimos 45 anos:
- Calor e seca: A Amazônia está até 3°C mais quente e muito mais seca.
- Fim das chuvas: A época de seca está durando mais de um mês a mais do que antigamente.
- A floresta pode virar um campo seco (Savanização)
A Amazônia, por sua vez, fabrica a sua própria chuva. Mas, com tanta destruição, ela está perdendo essa capacidade, de acordo com o documento.
O relatório avisa que, se cortarmos mais do que 25% da floresta, ela pode deixar de ser uma selva úmida e biodiversa para virar uma área seca, parecida com um campo degradado.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes