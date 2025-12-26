Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EM RISCO

Alerta: biomas brasileiros estão chegando a limite sem volta

Um dos pontos de atenção é a Floresta Amazônica

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

26/12/2025 - 15:20 h
Floresta Amazônica
Floresta Amazônica -

Os biomas brasileiros estão chegando a um limite perigoso em meio às diversas mudanças climáticas. Segundo o novo Relatório Geo Brasil 2025, do Ministério do Meio Ambiente, os ecossistemas estão perto do chamado "ponto de não retorno".

O chamado ponto de não retorno é o termo científico que acende um alerta para as alterações ambientais. Ao atingir esse limite, as mudanças no meio ambiente se tornam irreversíveis e a floresta, por exemplo, não consegue mais se recuperar sozinha.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Amazônia e Cerrado reduzem devastação em 2024; veja os outros biomas
Bahia busca frear destruição de biomas

Sendo assim, ela para de funcionar como deveria, o que causa desastres naturais em cadeia e mudanças no clima que não podem mais ser consertadas.

O que causa o ponto de não retorno?

Isso acontece por causa:

  • do desmatamento;
  • das queimadas;
  • do aquecimento global.

O caso crítico da Amazônia

Os cientistas notaram mudanças assustadoras na Floresta Amazônica nos últimos 45 anos:

  • Calor e seca: A Amazônia está até 3°C mais quente e muito mais seca.
  • Fim das chuvas: A época de seca está durando mais de um mês a mais do que antigamente.
  • A floresta pode virar um campo seco (Savanização)

A Amazônia, por sua vez, fabrica a sua própria chuva. Mas, com tanta destruição, ela está perdendo essa capacidade, de acordo com o documento.

O relatório avisa que, se cortarmos mais do que 25% da floresta, ela pode deixar de ser uma selva úmida e biodiversa para virar uma área seca, parecida com um campo degradado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

biomas brasileiros brasil Floresta Amazônica

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Floresta Amazônica
Play

Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos

Floresta Amazônica
Play

Vídeo: mulher é presa após destruir imagem de santo em presépio

Floresta Amazônica
Play

Brasileiros mortos na Ucrânia viram comida de porcos e cachorros, diz ex-soldado

Floresta Amazônica
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

x