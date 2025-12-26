Alerta: biomas brasileiros estão chegando a limite sem volta

Floresta Amazônica - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Os biomas brasileiros estão chegando a um limite perigoso em meio às diversas mudanças climáticas. Segundo o novo Relatório Geo Brasil 2025, do Ministério do Meio Ambiente, os ecossistemas estão perto do chamado "ponto de não retorno".

O chamado ponto de não retorno é o termo científico que acende um alerta para as alterações ambientais. Ao atingir esse limite, as mudanças no meio ambiente se tornam irreversíveis e a floresta, por exemplo, não consegue mais se recuperar sozinha.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Sendo assim, ela para de funcionar como deveria, o que causa desastres naturais em cadeia e mudanças no clima que não podem mais ser consertadas.

O que causa o ponto de não retorno?

Isso acontece por causa:

do desmatamento;

das queimadas;

do aquecimento global.

O caso crítico da Amazônia

Os cientistas notaram mudanças assustadoras na Floresta Amazônica nos últimos 45 anos:

Calor e seca: A Amazônia está até 3°C mais quente e muito mais seca.

A Amazônia está até 3°C mais quente e muito mais seca. Fim das chuvas: A época de seca está durando mais de um mês a mais do que antigamente.

A época de seca está durando mais de um mês a mais do que antigamente. A floresta pode virar um campo seco (Savanização)

A Amazônia, por sua vez, fabrica a sua própria chuva. Mas, com tanta destruição, ela está perdendo essa capacidade, de acordo com o documento.

O relatório avisa que, se cortarmos mais do que 25% da floresta, ela pode deixar de ser uma selva úmida e biodiversa para virar uma área seca, parecida com um campo degradado.