Amazônia e Cerrado reduzem devastação em 2024; veja os outros biomas

O maior índice de área desmatada foi detectado no Matopiba, fronteira agrícola composta por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Amazônia e o Cerrado apresentaram uma redução significativa nos índices de desmatamento em 2024, em comparação ao ano anterior. No entanto, fortes incêndios afetaram os demais biomas brasileiros no decorrer do ano.

Os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), divulgados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, mostram que a taxa de destruição foi de 6.288 km quadrados, o que representa uma redução de 30,6% em relação a 2023, sendo o menor índice dos últimos nove anos.

O Cerrado, que havia apresentado alta nos últimos cinco anos, registrou uma queda de 25,7% no desmatamento em comparação ao ano passado, com uma taxa de 8.174 km².

Os resultados mostraram uma desaceleração no avanço do desmatamento em ambos os biomas. A taxa anual de desmatamento da ação tem sido usada como indicador para a proposição de políticas públicas e para a avaliação da efetividade de suas implementações.

O estado do Maranhão registrou a maior área de desmatamento no bioma Cerrado, correspondendo a 30,42% do total de supressão de vegetação em 2024. O Tocantins ficou em segundo lugar.