Alistamento militar feminino alcança 6.613 inscrições em dois dias

Com somente dois dias de inscrições abertas, o alistamento voluntário feminino nas Forças Armadas já conta com 6.613 alistadas. As inscrições começaram na quarta-feira, 01, e vão até 30 de julho. Anteriormente, o alistamento era restrito aos homens, obrigatório ao completarem 18 anos.

O Exército disse, em nota, que o “volume expressivo nos primeiros dois dias demonstra o crescente interesse das mulheres em contribuir para a defesa do País e integrar as fileiras das Forças Armadas”.

A previsão é de que 1.465 vagas sejam dedicadas pelas Forças Armadas, sendo distribuídas em 28 municípios, para as candidatas devem completar 18 anos em 2025.

A seleção ocorre em algumas etapas, verificando a aptidão física, as inspeções de saúde, com exames clínicos e laboratoriais. Inicialmente, a inscrição deve ser feita em um município que participe da iniciativa, seja ela de forma presencial ou on-line, e escolher qual Força (Exército, Marinha ou Aeronáutica) deseja ingressar.

Com isso, os seguintes documentos serão solicitados:

Comprovante de residência;

Certidão de nascimento ou prova de naturalização;

Documento oficial com foto, como identidade ou carteira de trabalho.

Logo após, exames e os testes de aptidão. Caso a candidata passe para a próxima etapa, ela deve fazer a seleção complementar dentro da Força designada, e, por fim, ela é incorporada.

As selecionadas vão ser chamadas entre o primeiro e o segundo semestre de 2026. Nesta etapa, o serviço passa a ser obrigatório, segundo os direito e deveres da função. O trabalho dura 12 meses, podendo ser prorrogado.

De acordo com as Forças Armadas, as instalações militares escolhidas para o alistamento feminino contam com mulheres alocadas. Assim, os quarteis terão as estruturas necessárias para receberem as candidatas.

Os Municípios Escolhidos são:

Águas Lindas de Goiás (GO)

Belém (PA)

Belo Horizonte (MG)

Brasília (DF)

Campo Grande (MS)

Canoas (RS)

Cidade Ocidental (GO)

Corumbá (MS)

Curitiba (PR)

Florianópolis (SC)

Formosa (GO)

Fortaleza (CE)

Guaratinguetá (SP)

Juiz de Fora (MG)

Ladário (MS)

Lagoa Santa (MG)

Luziânia (GO)

Manaus (AM)

Novo Gama (GO)

Pirassununga (SP)

Planaltina (GO)

Porto Alegre (RS)

Recife (PE)

Rio de Janeiro (RJ)

Salvador (BA)

Santa Maria (RS)

Santo Antônio do Descoberto (GO)

São Paulo (SP)