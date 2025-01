"Não tenho motivos para não ter votado em Muniz", diz Ireuda

Carlos Muniz (PSDB) e Ireuda Silva (Republicanos) após a votação da mesa diretora - Foto: Reginaldo Ipê | CMS

Apontada como um dos possíveis nomes que não votou no presidente eleito da Câmara Municipal de Salvador (CMS), Carlos Muniz (PSDB), a vereadora Ireuda Silva (Republicanos) negou que tenha se posicionado contra o tucano durante votação secreta.

“Reafirmo com total transparência e convicção que votei no vereador Carlos Muniz para a presidência. A informação de que eu não teria votado nele não procede e precisa ser devidamente esclarecida. Não tenho motivo nenhum para não ter votado em Muniz”, disse a vereadora.

Leia também

>> Câmara de Salvador gasta R$ 289 mil em aluguel de novos carros

>>Vereadores elegem Carlos Muniz como presidente da CMS

>>Hélio Ferreira toma posse como vereador nesta quinta

A vereadora afirmou que tem “consciência é ter votado no presidente da Casa”. “Meu voto foi e é de Carlos Muniz. Se houve algum erro e meu voto foi anulado por alguma razão, não fui informada”, disse.

As especulações em torno do nome dela começou após a formação da mesa diretora em que a vereadora terminou na 2º vice-presidência suplente. O nome de Ireuda para a posição foi indicada pelo partido, segundo informou Muniz à imprensa.

Em nota, a vereadora aproveitou para elogiar a condução de Muniz à frente da Casa. “Carlos Muniz desempenhou um excelente trabalho como presidente da Casa, conduzindo os trabalhos legislativos de forma democrática, com habilidade e dedicação. Acredito que seu compromisso com Salvador é inquestionável, e foi uma honra ter o reconhecimento dele ao expressar o desejo de contar com minha presença na composição da mesa diretora”, afirmou.

Apesar do convite, a vereadora explicou que sua ausência na nova composição da mesa diretora foi resultado de um acordo interno do Republicanos. “Entretanto, por conta de um acordo interno do meu partido, o Republicanos, a indicação para compor a mesa foi direcionada para o vereador Kel Torres. Respeito essa decisão, que faz parte das articulações legítimas e democráticas que guiam nosso partido”.