Câmara de Salvador gasta R$ 289 mil em aluguel de novos carros

Plenário da Câmara Municipal de Salvador (CMS)

As mudanças na Câmara Municipal de Salvador (CMS) não se limitam apenas à renovação no quadro de vereadores e se estendem também às infraestruturas da Casa.

Nesta nova legislatura, que inicia oficialmente no dia 2 de fevereiro, os 43 vereadores vão contar com novos carros alugados, tipo SUV, 0 km, ano/modelo 2025/2025, motor 1.6 ou superior, de acordo com informações do Diário Oficial do Legislativo (DOL).

Veja modelo

Modelo sugerido para uso dos vereadores | Foto: Reprodução | Nissan

Para aquisição dos novos veículos, a Casa Legislativa desembolsará R$ 206.400,00, ao todo. Cada aluguel do carro custa R$ 4.800,00, conforme o documento. A empresa escolhida para ceder o automóvel é a Multiplicar Serviços, com sede no bairro de Pituaçu.

Além deste, a licitação publicada no DOL do último dia 1º, data da posse do prefeito, vice e vereadores, também contempla outros 20 veículos, sendo dois modelo sedan, com motor 2.0 ou superior, que custa R$ 12 mil.

Outros 15 não teve o modelo identificado, mas especificado como Veículos ZERO km, ano/modelo 2025/2025 ou, motor 1.0, com potência não inferior a 80 c, custará para os cofres do Legislativo, R$ 3.300, cada um.

A Casa também adquiriu um veículo tipo micro-ônibus e outro tipo minivan, sob os seguintes valores, R$ 9.140,00 e R$ 4.840,00, respectivamente.

Por fim, houve também o aluguel de um veículo pick-up tipo carga, no valor de R$ 8.040,00. Todos os automóveis custam R$ 289.920,00, como descreve o documento.