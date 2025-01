Muniz afirma que votaria em Jerônimo de novo: "Faria campanha"

Carlos Muniz fala sobre apoio a Jerônimo - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

O presidente da Câmara Municipal de Salvador, Carlos Muniz (PSDB), afirmou, nesta quinta-feira, 2, que votaria novamente no governador Jerônimo Rodrigues (PT), como fez no pleito de 2022.

Leia mais

>> Oposição escolhe nova liderança na Câmara de Salvador

>> “Acordo é para ser cumprido”, diz Muniz após vitória na Câmara

Muniz reiterou, logo após a eleição da Mesa Diretora da Câmara, que Jerônimo foi o seu candidato na última eleição, e que faria novamente campanha para o governador, caso fosse necessário.

"Jerônimo Rodrigues foi o meu candidato a governador, não tenho receio nenhum em dizer isso. Se a eleição fosse hoje, eu votaria em Jerônimo Rodrigues de novo. Faria campanha para ele", afirmou o presidente da Câmara de Salvador.

Em 2022, Muniz optou por apoiar a candidatura de Jerônimo, vitorioso no pleito. Nas eleições municipais de 2024, entretanto, o presidente da Câmara decidiu caminhar ao lado do prefeito Bruno Reis (União Brasil), reeleito com votação recorde.