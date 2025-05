Alistamento militar feminino é realizado nas Prefeituras-Bairro de Salvador

Podem se candidatar, mulheres nascidas no ano de 2007, que completam 18 anos em 2025. - Foto: Divulgação/Exército Brasileiro

As meninas que completam ou já completaram 18 anos em 2025 têm até junho para fazer o alistamento militar. Em Salvador, as interessadas em se alistar para as Forças Armadas devem se dirigir até o dia 17 de junho, a uma das unidades da prefeitura-bairro.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, sem necessidade de agendamento prévio. Para se alistar, é necessário apresentar documento de identidade (RG), CPF e comprovante de residência em Salvador. O atendimento é realizado por ordem de chegada, mediante distribuição de senha.

Segundo o secretário de Articulação Comunitária e Prefeituras-Bairro (SACPB), Luciano Sandes, até a última sexta-feira, 16, 154 mulheres já haviam procurado as unidades para realizar o alistamento. As Prefeituras-Bairro com maior número de atendimentos foram Liberdade, com 54 alistamentos; Barra-Pituba, com 32; e Pau da Lima, com 17.

“Ainda é uma procura tímida, mas já representa um avanço importante para que as mulheres passem a ocupar cada vez mais espaços que antes eram restritos ao universo masculino”, avaliou o gestor.

As mulheres interessadas poderão escolher entre o Exército, a Marinha ou a Aeronáutica. A seleção levará em conta critérios como aptidão, vagas disponíveis e os requisitos específicos de cada Força. De modo geral, as etapas do processo incluem o alistamento, a seleção geral, a seleção complementar, a designação ou distribuição e, por fim, a incorporação.

O serviço militar tem duração inicial de 12 meses e pode ser prorrogado anualmente por até oito anos. Durante o período de serviço, as incorporadas recebem remuneração, auxílio-alimentação, contagem de tempo para aposentadoria e licença-maternidade. As Forças Armadas também oferecem capacitação profissional em diversas áreas.