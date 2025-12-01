Conta de luz vai ficar mais barata em dezembro após 6 meses de bandeira vermelha

A bandeira de novembro foi a vermelha - Foto: Adilton Venegeroles | Ag. A TARDE

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) revelou que a bandeira tarifária nas contas de energia em dezembro será amarela, com uma cobrança inferior à registrada em novembro, devido à entrada do período chuvoso que favorece o abastecimento dos lagos das hidrelétricas.

A mudança da bandeira vermelha, que vigorou em novembro, para a amarela significa que o consumidor deixará de pagar R$ 4,46 a cada 100 KW/h consumidos e passará a pagar R$ 1,85 a cada 100 KW/h consumidos.

A Aneel informou que “diante de condições de geração de energia um pouco mais favoráveis, foi possível mudar da bandeira vermelha patamar 1 para amarela”. Porém, a agência disse que o acionamento das termelétricas continua sendo essencial para atender à demanda, o que exige a cobrança adicional já que a energia térmica é mais cara que a hidrelétrica.

Segundo a agência, apesar de a previsão de chuvas para dezembro ser superior à vista em novembro, na maior parte do país a expectativa de precipitações está em geral abaixo da sua média histórica para o mês.

Um dos analistas consultados, da corretora Warren Rena, vê a inflação fechando abaixo do teto da meta. Com o indicativo da bandeira amarela para dezembro, a previsão é de 4,2% para o IPCA em 2025.