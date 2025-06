Conta de luz mais cara: Aneel anuncia bandeira vermelha para junho

Bandeira ficará vermelha em junho - Foto: © Fernando Frazão | Agência Brasil

A conta de luz vai pesar mais no bolso dos brasileiros a partir de junho. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira, 31, que a bandeira tarifária será vermelha no patamar 1 no próximo mês, o que representa um aumento no custo da energia para os consumidores.

Com a mudança, será aplicada uma cobrança adicional de R$ 4,46 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. Atualmente, está em vigor a bandeira amarela, cujo valor extra é inferior.

A medida valerá para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional (SIN), que abrange a maior parte do país.

Em nota, a Aneel explicou que a decisão foi motivada pelas condições hidrológicas desfavoráveis.

“Diante do cenário de afluências abaixo da média em todo o país indicado pelo Operador Nacional do Sistema (ONS), projeta-se uma redução da geração hidrelétrica em relação ao mês anterior, com um aumento nos custos de geração devido à necessidade de acionamento de fontes de energia mais onerosas, como as usinas termoelétricas”, informou a agência reguladora.

Diretor-geral da Aneel fala sobre bandeira vermelha

O diretor-geral da Aneel, Sandoval de Araújo Feitosa Neto, já havia sinalizado ao longo da semana que a adoção da bandeira vermelha poderia ocorrer em breve, em função da queda no nível dos reservatórios e do aumento dos custos para garantir o suprimento de energia.

O sistema de bandeiras tarifárias foi criado para sinalizar ao consumidor as condições de geração de energia no país. Quando a oferta está mais restrita ou cara, como agora, bandeiras mais elevadas são acionadas, com cobranças adicionais.

A Aneel recomenda que os consumidores adotem medidas de economia de energia, especialmente neste período, para reduzir o impacto do aumento nas contas.