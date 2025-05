Empresas de energia miram a Bahia e investem em parques híbridos

Vice-presidente Ana Claudia Araújo (direita) e a gerente de comunicação da Statkraft, Mariana Aoad (esquerda) - Foto: José Simões Tognasca | Ag A TARDE

Preocupadas com o cenário da transição energética limpa no Brasil, cada vez mais grandes corporações têm insistido com o avanço da energia eólica, solar e hídrica, em regiões cujos recursos naturais são ricos em capacidade produtiva. Neste sentido, gigantes mundiais apostam em projetos para a descarbonização do setor na Bahia, como a Statkraft, empresa de geração de energia eólica e solar.

Há 130 anos, a empresa, de origem norueguesa, nasceu de matriz renovável e tornou-se a maior empresa de energia hídrica na Europa. Atualmente, a gigante europeia está presente em mais de 20 países diferentes. No Brasil, a Statkraft atua não somente na energia eólica e solar, mas também na energia hidroelétrica.

“Saímos de uma empresa que era de 400 MW, uma empresa relativamente pequena, para uma empresa de 2.2 GW. Hoje a gente tá entre as seis maiores eólicas por geradores do Brasil. No Brasil, temos presença em nove estados diferentes. Dos 2,2 GW em construção e operação, temos quase 1 GW aqui na Bahia”, disse Ana Cláudia de Araújo, vice-presidente da empresa.

A companhia também é a responsável pela primeira eólica da Bahia, o parque Brotas de Macaúba, que foi inaugurado há 12 anos. Outro empreendimento comandado pela Statkraft

É o Complexo Eólico Santa Eugênia, considerado o maior empreendimento da empresa fora da Europa. São 91 turbinas, cujas funcionalidades correspondem a maior receita da empresa no Brasil.

A vice-presidente da empresa norueguesa, Ana Claudia Araújo, visitou a sede do Grupo A TARDE, junto com a gerente de comunicação da Statkraft, Mariana Aoad. Estiveram presentes Mariana Carneiro, diretora de conteúdos e projetos especiais do Grupo A TARDE, Caroline Góis, diretora do núcleo digital do Grupo A TARDE, Marluce Barbosa, gestora comercial do Grupo A TARDE e o líder de projetos especiais do Grupo A TARDE, Thiago Décimo.

Parques híbridos

Entre as novidades apontadas pela empresa está a construção de parques híbridos, complexos que possuem recursos de energia eólica e solar, em uma mesma outorga. Uma maneira estratégica para a geração de energia renovável na Bahia.

“No momento em que eu não tenho sol, eu tenho vento. Na Bahia, o período do dia é onde tem mais sol, e à noite tem vento. Essa é a combinação de parque híbrido, na mesma outorga. Somos um dos primeiros parques híbridos do Brasil a ser construído”, continuou Ana Claudia Araújo.

Ana Claudia Araújo apontou sobre o futuro da energia limpa | Foto: José Simões Tognasca | Ag A TARDE

Além dos parques híbridos, a Statkraft tem investido em armazenamento de energia solar. Atualmente, o Brasil como um todo tem visto como potencial econômico da estocagem de energia limpa e renovável que geralmente é escoada. A empresa norueguesa quer aproveitar esse momento, através dos sistemas de armazenamento de energia em bateria (BESS).

“A gente produz energia de manhã e de noite, mas o Nordeste todo sofre muito com a questão dos cortes de energia, que é a interrupção do fornecimento de energia por falta de escoamento, e aí a gente libera essa energia e a perde. Com isso a gente traz o conjunto de baterias. No momento em que tiver espaço para transmissão, a gente libera a energia que está armazenada”, disse ela.

COP30: descarbonização é a pauta

A vice-presidente da StatKraft aponta que diferente dos encontros anteriores, a COP30 é a oportunidade para que as empresas mostrem as mudanças para a descarbonização do setor de energia limpa.

“É a hora para que a empresa que está sendo cobrada para se descarbonizar, mostrar essas mudanças. Nós entramos como um parceiro de descarbonização. O que a gente quer levar para a COP, esses projetos que a gente está trabalhando”, disse Ana Claudia.

“Não tem outra forma de a gente atingir as metas senão através de pouco de energia limpa. Não tem outra forma. A energia renovável é a solução para a descarbonização do setor”, continuou ela.