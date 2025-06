Alunos de cursinhos ganharão R$ 200 por mês; veja quem poderá receber

Alunos podem receber R$200 por mês até o Enem - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Estudantes de alguns cursinhos populares selecionados e divulgados pelo Ministério da Educação, MEC, nesta quarta-feira, 28, poderão receber um auxílio de R$ 200, ao longo de seis meses até o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. A iniciativa visa incentivar os estudantes a não desistirem da prova.

Mesmo com o MEC divulgando a lista de cursinhos que estão habilitados a participar do processo, o governo federal diz que não há um número exato de beneficiados.

Mais de 350 cursinhos foram aprovados na segunda etapa e avançaram para a seleção final. As escolhas dos participantes da terceira e última fase foi apresentada também pela Rede Nacional de Cursinhos Populares (CPOP), após a análise de todos os inscritos no edital do programa.

O resultado da terceira etapa deve ser divulgado no dia 6 de julho.

Quem pode ter acesso ao incentivo?

Os estudantes dos cursinhos populares selecionados pela CPOP poderão receber o benefício.

As instituições devem priorizar as matrículas de alunos com os seguintes perfis:

Oriundos de escolas públicas;

Com renda familiar per capita de até um salário-mínimo;

Indígenas;

Pessoas com deficiência;

Negros;

Quilombolas.

Cada cursinho poderá receber até R$ 163.200,00 para custear essas ações ao longo de sete meses.

O que mais está previsto, além do auxílio financeiro?

Acesso a material didático gratuito com foco no Enem;

Formação específica para gestores e professores;

Apoio financeiro aos cursinhos para contratação de docentes e coordenadores;

Recursos para atividades técnicas e administrativas.

Quais cursinhos foram priorizados na seleção?

De acordo com o edital, tiveram prioridade os cursinhos populares gratuitos que não recebem apoio financeiro prévio, seja direto ou indireto.