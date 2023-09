Alunos de medicina são expulsos de universidade após atos obscenos

Alunos do curso de medicina da Universidade Santo Amaro (Unisa) foram expulsos da instituição após serem flagrados fazendo uma “masturbação coletiva” durante uma partida de vôlei feminino. As imagens foram registradas em abril, mas somente agora circularam nas redes sociais.

"Assim que tomou conhecimento de tais fatos, mesmo tendo esses ocorrido fora de dependências da Unisa e sem responsabilidade da mesma sobre tais competições, a Instituição aplicou sua sanção mais severa prevista em regimento, ainda nesta mesma segunda-feira (18/09), com a expulsão dos alunos identificados até o momento", diz trecho da nota publicada da instituição.

Entretanto, a Universidade não informou a quantidade de alunos que devem deixar a universidade. Nas imagens divulgadas, cerca de 20 alunos homens invadem a quadra com as calças abaixadas, todos eles circulam o espaço tocando as partes íntimas.

A Unisa disse que também levou o caso para as autoridades e que vai colaborar com as investigações e providências cabíveis. Por fim, a universidade repudiou o comportamento dos alunos.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo. Até o momento, a polícia apurou que os estudantes do time de futsal masculino de uma universidade invadiram a quadra e "passaram a desfilar nus logo após o time para o qual torciam vencer uma partida de vôlei feminino contra outra instituição".

O ministro da Educação, Camilo Santana, também repudiou o fato. " É inadmissível que futuros médicos ajam com tamanho desrespeito às mulheres e à civilidade.", disse na rede social X.