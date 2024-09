Alunos relatam tiroteio em Faculdade e Polícia Militar é acionada

- Foto: Reprodução / Redes Sociais

Na manhã desta quinta-feira (19/9), a Polícia Militar (PM) foi acionada devido a disparos de arma de fogo nas proximidades do campus da Faculdade Belas Artes, na zona sul de São Paulo. De acordo com a PM, a ocorrência estaria relacionada a um suposto roubo.

Em resposta, a faculdade informou que não houve feridos e que a situação está “controlada”. Em uma publicação no Instagram, a Belas Artes confirmou a tentativa de assalto na entrada do estacionamento do Campus Vila Mariana, ressaltando que “as atividades acadêmicas seguem normalmente.”

| Foto: Reprodução / Redes Sociais

Nas redes sociais, alunos relataram ter ouvido disparos enquanto se dirigiam à faculdade.

“Parece que houve uma tentativa de assalto, e o segurança da Belas Artes reagiu, resultando em troca de tiros”, afirma um áudio compartilhado entre os estudantes.

Outro aluno descreveu a situação: “Nós só escutamos um tiro. De repente, começaram a vir vários. Tau, tau, tau, tau [imitando o som dos disparos]. Todo mundo correu e pulou a catraca. Juro que nunca vi algo assim.”