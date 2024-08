'Amor bandido': casal de foragidos morre em confronto com a Polícia

- Foto: Divulgação / PCBA

Na segunda-feira, 19, policiais da Delegacia Territorial de Anagé, em colaboração com a Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação (CATTI/Sudoeste), cumpriram um mandado de prisão preventiva contra um casal foragido da Justiça. O casal foi localizado em uma residência no povoado de Lagoa Queimada, zona rural de Anagé, após informações fornecidas pela equipe da Delegacia Territorial de Barra do Choça.

O Serviço de Inteligência revelou que o homem de 27 anos e a mulher de 21 estavam envolvidos em diversos crimes na região, atuando como líderes do tráfico de drogas em Barra do Choça e Caatiba. Durante a abordagem, os foragidos reagiram contra as equipes policiais, resultando em um confronto no qual ambos foram feridos e levados ao Hospital Municipal de Anagé, onde vieram a falecer.

Leia também:

>> Retido em aeroporto, imigrante africano morre após passar mal

>> Rafa Moreira fala sobre 'lerdeza' dos gringos: "Ainda não beijei"

>> Gloria Perez 'abraça' filha assassinada há 32 anos e fica emocionada

Durante a operação, foram apreendidos dois revólveres de calibres .32 e .38 com numeração danificada, munições de diversos calibres, celulares, uma balança, porções de maconha e cocaína, pólvora, uma espingarda de pressão e uma máscara. Todo o material foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Investigações adicionais serão realizadas para aprofundar a apuração sobre a atuação do casal em Anagé e verificar a possível participação de outros suspeitos nos crimes.