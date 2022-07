Anestesista preso por estupro fez 90 cesáreas na rede pública do Rio

Giovanni Quintella Bezerra, anestesista preso em flagrante por estuprar uma mulher grávida durante o parto, atuou em 90 cesáreas na rede pública do Rio de Janeiro entre maio de 2021 a julho de 2022.

Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde (SES) do estado em ofício enviado à Defensoria Pública.

A maior parte das cirurgias, 37, aconteceu no Hospital Estadual da Mãe, em Mesquita. Na unidade onde ele foi flagrado por colegas, Giovanni atuou em 29 operações. As demais foram no Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói.

Ele foi filmado por colegas que desconfiaram da quantidade excessiva de sedativos usados por Giovanni durante as cirurgias.

Ele está preso desde o dia 11 de julho e teve a prisão convertida em preventiva no dia seguinte.

Neste mês, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou a denúncia do Ministério Público contra o anestesista, que virou réu pelo crime de estupro de vulnerável.