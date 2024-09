Anomalia nos polos da Terra pode ter efeito devastador no Brasil

Anomalia pode afetar todo o hemisfério sul - Foto: Reprodução

A Terra tem enfrentado um problema no que diz respeito aos polos do planeta e que podem acarretar em consequências para os países localizados no hemisfério sul. Entre os possíveis impactados, estaria o Brasil.

O estudo tem gerado alerta de cientistas, devido a instabilidade no vórtice polar sul, que é uma gigantesca massa de ar frio que circula em forma de correntes de vento sobre os polos do planeta.

De acordo com os especialistas, nas últimas semanas, essas correntes estão se comportando de maneira instável, irregular e desordenada, perdendo velocidade e aumentando a temperatura na estratosfera.

Caso o vórtice polar entre em colapso, haveria uma mudança na direção dos ventos que passariam a girar no sentido contrário, fazendo com que o Brasil registrasse ondas de calor severas, secas e duradouras.

As temperaturas poderiam facilmente alcançar a casa dos 47ºC permanecendo por até cinco meses. Além do calor intenso, essa mudança nas correntes de ar levariam ainda a descontroles climáticos com a presença de temporais, alagamentos, inundações, ressacas de grande volume e ventos severos.