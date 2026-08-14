Chás emagrecedores que imitam Mounjaro e Ozempic são proibidos em todo o Brasil

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A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu a venda de falsos medicamentos de emagrecimento nesta sexta-feira, 14. Conhecidos como “chás milagrosos”, os produtos estavam sendo comercializados sem registros oficiais de aprovação.

Além da venda, também foram proibidas a fabricação e propaganda das bebidas, que eram fabricadas por empresa desconhecida e anunciadas sem cadastro no órgão.

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O “Chá Sarapião” também entrou na lista de proibições, devido a comprovação da venda do produto sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa. Sua fabricação é realizada pela Natural Ervas Produtos Naturais LTDA (Farmagon).

Confira a lista completa dos chás proibidos: