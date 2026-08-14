PRODUTOS PROIBIDOS
Chás emagrecedores que imitam Mounjaro e Ozempic são proibidos em todo o Brasil
Produtos estão sendo vendidos irregularmente na web
Por Franciely Gomes
| Atualizada em
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu a venda de falsos medicamentos de emagrecimento nesta sexta-feira, 14. Conhecidos como “chás milagrosos”, os produtos estavam sendo comercializados sem registros oficiais de aprovação.
Além da venda, também foram proibidas a fabricação e propaganda das bebidas, que eram fabricadas por empresa desconhecida e anunciadas sem cadastro no órgão.
O “Chá Sarapião” também entrou na lista de proibições, devido a comprovação da venda do produto sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa. Sua fabricação é realizada pela Natural Ervas Produtos Naturais LTDA (Farmagon).
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Confira a lista completa dos chás proibidos:
- Milagroso Ervas Black
- Milagroso Ervas Mounjaro Turbo
- Milagroso Ervas Mounjaro 3x Turbo
- Milagroso Ervas Detox
- Milagrosos Ervas Cápsula Azul
- Milagroso Ervas Mounjaro Rosa
- Milagrosos Ervas Mounjaro
- Milagroso Ervas Vermelho
- Milagroso Ervas
- Mounfor X Emagrecedor