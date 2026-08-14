Flávio Bolsonaro declara patrimônio quase 2 vezes maior que o de Lula

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O candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), declarou um patrimônio de R$ 8.186.555,83 ao portal DivulgaCand, Tribunal Superior Eleitoral (TSE), um aumento de R$ 6.444.797,68 em relação a 2018, quando ele se candidatou ao Senado — naquela época, o total declarado foi R$ 1.741.758,15.

O montante publicado pelo liberal na plataforma, neste ano, é quase o dobro do presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — o chefe do Executivo federal declarou um total de R$ 4.775.650,64.

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Mansão de mais de R$ 6 milhões

Dos mais de R$ 8 milhões, R$ 6.226.043,80 são referentes a uma casa localizada no Lago Sul, área nobre de Brasília.

Além disso, outros bens relacionados ao senador chamam atenção:

Fundo de Investimento em Contas Multimercado FIFCIC RL - R$ 1.090.520,47;

Depósito bancário em conta corrente - R$ 568.730,23;

Veículo automotor terrestre ano 2014 - R$ 133 mil.

Registro da candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência no TSE - Foto: Reprodução/TSE

Registro da candidatura

O registro da candidatura de Flávio Bolsonaro na plataforma se deu às 19h43, depois que o presidente do TSE, ministro Nunes Marques, determinou o restabelecimento imediato da filiação de Flávio Bolsonaro ao PL, que havia sido filiado ao Missão.

Missão tentou filiar Flávio Bolsonaro no início do mês, mas falhou

O Missão, partido de Renan Santos, candidato à Presidência da República, já havia feito uma primeira tentativa de filiar o também postulante ao Palácio do Planalto, Flávio Bolsonaro (PL), mas acabou não sendo efetivada.

O processo acabou sendo concretamente realizado na última quarta-feira, 12, o que impediu, inicialmente, a formalização da candidatura do senador no sistema DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).