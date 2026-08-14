"MISSÃO" FALHOU
Missão tentou filiar Flávio Bolsonaro no início do mês, mas falhou
Tentativa de filiar candidato à legenda havia sido concretizada na noite de quarta-feira, 12
O Missão, partido de Renan Santos, candidato à Presidência da República, já havia feito uma primeira tentativa de filiar o também postulante ao Palácio do Planalto, Flávio Bolsonaro (PL), mas acabou não sendo efetivada.
O processo acabou sendo concretamente realizado na última quarta-feira, 12, o que impediu, inicialmente, a formalização da candidatura do senador no sistema DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Na quinta, 13, o presidente da Corte, ministro Nunes Marques, determinou o restabelecimento imediato da filiação de Flávio Bolsonaro ao PL e liberou o registro de candidatura do senador à Presidência da República.
Falta de pagamento via Pix impediu concretização
Segundo relatório interno do Missão, conforme o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, a primeira tentativa foi feita em 2 de agosto e previa uma contribuição financeira de R$ 4,7 mil, com tentativas de pagamento via Pix.
Como o pagamento não foi efetivado, a primeira tentativa de falsa filiação de Flávio foi recusada. Segundo o Missão, e-mails foram enviados ao gabinete do senador informando sobre a tentativa.
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O cancelamento, conforme o mesmo relatório, só foi oficializado na quarta, 12. Foi aí, então, que se iniciou uma nova filiação no sistema do Missão, desta vez sem a contribuição financeira.
O novo pedido de filiação foi enviado ao TSE por volta das 9h. O sistema do Missão identificou uma divergência de CPF nos dados. Mesmo assim, a troca de partido foi confirmada pelo TSE por volta da 00h45 da quinta-feira (13).