Flávio Bolsonaro diz que e-mails do Missão foram tratados como spam

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O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), disse na noite de quinta-feira, 14, que o gabinete dele achou que os e-mails de filiação ao partido Missão recebidos se tratavam de "spam".

Flávio foi registrado de forma fraudulenta como filiado ao Missão às 23h17 de quarta-feira, 12. Após o caso vir à tona, o vínculo foi corrigido pela Justiça Eleitoral e o nome do senador voltou a aparecer no sistema como filiado ao PL.

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“Chegou no meu gabinete alguns e-mails automáticos desse partido. Como ninguém conhece, acaba que a assessoria vê aquilo e acha que é spam”, afirmou o candidato.

Flávio disse ainda que uma das mensagens cobrava o pagamento de um Pix para concluir a filiação ao Mução.

“Um dos spams que eu recebi no meu e-mail do Senado é reclamando que não recebeu meu pagamento em 10 dias. São centenas de e-mails por dia. Além de fraudarem minha filiação, ainda estavam cobrando”, desabafou.

A declaração foi feita durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, que contou com participação do candidato a vice-presidente Alfredo Gaspar (PL) e do coordenador da campanha, senador Rogério Marinho (PL-RN).

Flávio também cita tentativa de filiação ao PT

Durante a transmissão, Flávio afirmou ainda ter recebido uma mensagem relacionada a uma tentativa de filiação ao PT, partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Tentaram me filiar ao PT. Aí eu me senti ofendido. Eu não faço parte dessa organização criminosa de jeito nenhum”, disse.

TSE determina investigação

O caso será investigado. O presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, encaminhou uma representação à Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE) para a adoção das providências cabíveis e determinou a abertura de inquérito pela Polícia Federal para apurar como o nome de Flávio foi incluído no cadastro de filiados do Missão.

O TSE descartou a hipótese de invasão do sistema de filiação partidária. Segundo a Corte, a alteração ocorreu por meio do uso indevido da ferramenta por alguém que tinha acesso às credenciais do Missão e autorização para realizar filiações em nome da legenda.