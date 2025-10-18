Menu
HOME > BRASIL
BRASIL

Anvisa proíbe venda de produtos de cannabis e suplementos; confira

Produtos de cannabis são produzidos pela empresa Golden CBD Plus

Redação

Por Redação

18/10/2025 - 17:11 h | Atualizada em 18/10/2025 - 17:22
Medidas foram publicadas na quarta-feira, 15
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição de comercialização de oito produtos de cannabis sem registro produzidos pela empresa norte-americana Golden CBD Plus.

Além disso, uma caneta injetável do medicamento Tirzepatida T.G.5, de uma empresa não identificada, também está proibida de venda no Brasil. As medidas foram publicadas na quarta-feira (15).

Os produtos estavam sendo vendidos e divulgados sem registro ou autorização. Além disso, os itens são fabricados por empresa que não possui autorização de funcionamento da Anvisa.

Confira itens proibidos da marca Golden CBD Plus:

  • Sleep - Golden Nano CBD/CBG/CBN 2.000mg/30ml (todos os lotes)
  • Canabidiol Golden CBD Plus 200mg/ml (todos os lotes)
  • Neurogenic CBD/CBG/CBC 2.000mg/30ml (todos os lotes)
  • Painkiller - Golden Nano CBD/CBG 2.000mg/30ml (todos os lotes)
  • Anti-Anxiety Golden Nano CBD/CBG/CBC 2000mg/30ml (todos os lotes)
  • T-Immune - Golden Nano CBD/CBG/CBC/CBN/CBDA 1.500mg/30ml (todos os lotes)
  • Todos os Produtos da Marca Golden CBD+ Nanotech (todos os lotes)
  • Todos os Produtos da Marca Golden CBD Plus (todos os lotes)

Suplementos

Os suplementos da marca Jane Alves Shape Caps Ltda. tiveram sua comercialização, distribuição, fabricação, importação e divulgação proibidos

Os medicamentos também são produzidos por uma empresa não identificada e estão sendo divulgados sem registro, notificação ou cadastro.

Confira os produtos que foram proibidos:

  • Shape Turbo (todos os lotes)
  • Shape Caps (todos os lotes)
  • Detox Bitlife (todos os lotes)
  • Black Turbo - Marca Bitlife (todos os lotes)
  • Desejo Turbo Feminino - Marca Bitlife (todos os lotes)
  • Desejo Turbo Masculino - Marca Bitlife (todos os lotes)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

