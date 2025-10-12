Metanol: Anvisa libera produção de etanol injetável contra intoxicação

O Ministério da Saúde já iniciou a distribuição de antídotos - Foto: Ministério da Saúde/Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a produção temporária de doses de etanol injetável, que é usado como antídoto para casos de intoxicação por metanol.

A resolução da Anvisa foi publicada na sexta-feira, 11, após análise da solicitação do laboratório Cristália. Toda a produção será doada ao Ministério da Saúde.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O reforço na produção do etanol é uma das medidas da Anvisa para enfrentar os casos de intoxicação por metanol.

Na última quinta-feira, 9, o governo brasileiro recebeu um lote com 2.500 unidades antídoto fomepizol, para reforçar o estoque estratégico do SUS destinado ao tratamento de intoxicações por metanol, associadas ao consumo de bebidas adulteradas.

O Ministério da Saúde já iniciou a distribuição dos antídotos, com prioridade para São Paulo, estado que concentra o maior número de ocorrências de intoxicação por metanol. Segundo o Ministério, os estados poderão solicitar o envio de novas remessas, de acordo com a necessidade apresentada e os registros de casos.