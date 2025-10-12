Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SAÚDE

Metanol: Anvisa libera produção de etanol injetável contra intoxicação

Toda a produção será doada ao Ministério da Saúde

Redação e Agência Brasil

Por Redação e Agência Brasil

12/10/2025 - 11:10 h
O Ministério da Saúde já iniciou a distribuição de antídotos
O Ministério da Saúde já iniciou a distribuição de antídotos -

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a produção temporária de doses de etanol injetável, que é usado como antídoto para casos de intoxicação por metanol.

A resolução da Anvisa foi publicada na sexta-feira, 11, após análise da solicitação do laboratório Cristália. Toda a produção será doada ao Ministério da Saúde.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O reforço na produção do etanol é uma das medidas da Anvisa para enfrentar os casos de intoxicação por metanol.

Na última quinta-feira, 9, o governo brasileiro recebeu um lote com 2.500 unidades antídoto fomepizol, para reforçar o estoque estratégico do SUS destinado ao tratamento de intoxicações por metanol, associadas ao consumo de bebidas adulteradas.

Leia Também:

Metanol na Bahia? Secretaria de município esclarece caso suspeito
Covid-19 pode causar ansiedade hereditária; entenda novo estudo
Oito cosméticos para cabelo são proibidos no Brasil; veja a lista

O Ministério da Saúde já iniciou a distribuição dos antídotos, com prioridade para São Paulo, estado que concentra o maior número de ocorrências de intoxicação por metanol. Segundo o Ministério, os estados poderão solicitar o envio de novas remessas, de acordo com a necessidade apresentada e os registros de casos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anvisa etanol injetável metanol Saúde

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O Ministério da Saúde já iniciou a distribuição de antídotos
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

O Ministério da Saúde já iniciou a distribuição de antídotos
Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

O Ministério da Saúde já iniciou a distribuição de antídotos
Play

Setembro também é Roxo: ação reforça luta contra a fibrose cística

O Ministério da Saúde já iniciou a distribuição de antídotos
Play

Covid 5 anos: profissionais de saúde relembram desafios da pandemia

x