SAÚDE
Metanol: Anvisa libera produção de etanol injetável contra intoxicação
Toda a produção será doada ao Ministério da Saúde
Por Redação e Agência Brasil
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a produção temporária de doses de etanol injetável, que é usado como antídoto para casos de intoxicação por metanol.
A resolução da Anvisa foi publicada na sexta-feira, 11, após análise da solicitação do laboratório Cristália. Toda a produção será doada ao Ministério da Saúde.
O reforço na produção do etanol é uma das medidas da Anvisa para enfrentar os casos de intoxicação por metanol.
Na última quinta-feira, 9, o governo brasileiro recebeu um lote com 2.500 unidades antídoto fomepizol, para reforçar o estoque estratégico do SUS destinado ao tratamento de intoxicações por metanol, associadas ao consumo de bebidas adulteradas.
Leia Também:
O Ministério da Saúde já iniciou a distribuição dos antídotos, com prioridade para São Paulo, estado que concentra o maior número de ocorrências de intoxicação por metanol. Segundo o Ministério, os estados poderão solicitar o envio de novas remessas, de acordo com a necessidade apresentada e os registros de casos.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes