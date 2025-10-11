Menu
SAÚDE
INTOXICAÇÃO POR METANOL

Metanol na Bahia? Secretaria de município esclarece caso suspeito

O município ficou em alerta após a suspeita de contaminação

Franciely Gomes

11/10/2025 - 20:26 h
A substância tem sido usada para adulterar bebidas alcoólicas
Uma suspeita de intoxicação por ingestão de metanol assustou os moradores do município de Tucano, na Bahia, nesta semana. Um homem de 52 anos deu entrada no Hospital Municipal Mariana Penedo na quinta-feira, 9, com sintomas que alertam os médicos.

Após receber os primeiros atendimentos, o rapaz passou por uma coleta de material, realizada pelo Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox), a fim de testar a compatibilidade com a substância tóxica que tem feito vítimas fatais em São Paulo.

Entretanto, a hipótese de contaminação por metanol foi descartada, como afirmou a Secretaria de Saúde do município de Tucano em um comunicado. “De acordo com os critérios laboratoriais, o exame de gasometria não apresentou alterações compatíveis com intoxicação por metanol”, escreveram.

“O paciente segue em acompanhamento médico, e a Secretaria de Saúde reitera que todas as medidas preventivas foram tomadas de forma imediata, em conjunto com o Núcleo de Epidemiologia, a Vigilância Sanitária, o Núcleo Regional de Saúde e o CIEVS [Centro de informações estratégicas em Vigilância em Saúde]”, completou o texto.

Com o descarte da suspeita, a Bahia segue sem nenhum caso confirmado de intoxicação por metanol. Quatro suspeitas foram registradas ao todo no estado, mas foram negadas após coletas de amostras. Dentre as cidades que apresentaram possíveis casos estão Feira de Santana, Salvador, Jacobina e Irecê.

Metanol no Brasil

O Brasil tem 29 casos confirmados de intoxicação por metanol por ingestão de bebidas alcoólicas adulteradas. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira, 10. São cinco pessoas a mais do que na última quarta, 8.

Dos 29 casos confirmados, 25 foram registrados em São Paulo, três no Paraná e um no Rio Grande do Sul. Ao todo, há 217 notificações em investigação, um número menor do que no último balanço (quando havia 235 suspeitas).

x