BRASIL
Anvisa proíbe venda de shampoo e outros cosméticos; veja quais
Órgão recomenda interromper imediatamente o uso
Uma série de cosméticos e produtos de higiene foram proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Segundo a agência, os produtos estavam sendo comercializados e distribuídos sem a regularização sanitária exigida.
Além da proibição, a determinação impede a fabricação, distribuição, comercialização, divulgação e utilização dos produtos. Entre os itens atingidos estão sabonetes, shampoos, máscara capilar, tônico para cabelo, bronzeador, produtos corporais e itens para ambientes.
Caso tenha adquirido algum desses produtos, a Anvisa recomenda interromper imediatamente o uso, devido à falta de regularização sanitária. Veja quais produtos foram proibidos pelo órgão.
Quais produtos foram proibidos?
Produtos capilares
- Bunne – Pó fibra capilar
- Maycheer Hair Rich Shading Powder
Produtos da marca Essence Indústria
Também foram apreendidos produtos da marca Essence Indústria e Comércio Ltda. Entre os produtos afetados estão:
- Capi Hair – Tônico ativador de crescimento capilar
- Essencial for Men – Shampoo de crescimento capilar (250 ml)
- Casa – Repelente bloqueador de odores para ambiente
- Rainha Solar – Parafina bronzeadora cenoura e urucum FPS 8 (120g)
- Mixderme – Sabonete em gel para pele do diabético (200 ml)
- Ar Tratamento – Fluido antimicose (30 ml)
Produtos da marca Bunny
Outra marca que também teve 37 produtos proibidos pela Anvisa foi a Bunny. Entre os itens estão:
- The Bunny Club – Body Polish – Only Coolest Girls
- The Bunny Club – Body Splash – Only Coolest Girls
- The Bunny Club – Shower Gel – Only Coolest Girls
- Bunny. Diffuser – Fig & Honey
- Bunny. Hand Soap – Fig & Honey
- Bunny. Hand Soap – White Tea, Folhas de Chá Branco, Rosa Fava Tonka
- Bunny. Homespray – Fig & Honey
- Bunny. Homespray – White Tea, Folhas de Chá Branco, Rosa Fava Tonka
- Bunny. Farmers Market Shower Gel – Vanilla Cherry
- Bunny. Farmers Market Body Butter – Vanilla Cherry
- Bunny. The Sleep Time. Pillow Mist
- Bunny. Ginger Vanilla Sleep Mist
- Bunny. Lavender Vanilla Day Mist
- Bunny. Body Butter – Fig & Honey
- Bunny. Body Butter – Hey – Green Apple
- Bunny. Body Butter – Hey – Strawberry
- Bunny. Body Butter – Hey – Blue Dream
- Bunny. Body Butter – Hey – Vanilla
- Bunny. Farmers Market Body Splash – Vanilla Cherry
- Bunny. Farmers Market Body Scrub – Vanilla Cherry
- Bunny. Shower Gel – Strawberry
- Bunny. Shower Gel – Blue Dream
- Bunny. Shower Gel – Fig & Honey
- Bunny. Body Splash – Strawberry
- Bunny. Body Splash – Vanilla
- Bunny. Body Splash – Green Apple
- Bunny. Body Splash – Fig & Honey
- Bunny. Body Polish – Green Apple Cream
- Bunny. Body Polish – Strawberry Cream
- Bunny. Body Polish – Blue Dream Cream
- Bunny. Body Scrub – Blue Dream Cream
- Bunny. Body Scrub – Fig & Honey
- Bunny. Homespray – Notting Hill, London, Pônia, Maçã Vermelha
- Bunny. Homespray – Sho, London, Alecrim, Limão Siciliano, Manga, Jasmim, Cedro
- Bunny. Homespray – Chelsea, London, Bergomata, Lavanda, Patchouli
- Bunny. Shower Gel – Vanilla
- Bunny. Shower Gel – Green Apple