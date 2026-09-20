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Anvisa proíbe venda de shampoo e outros cosméticos; veja quais

Órgão recomenda interromper imediatamente o uso

Agatha Victoria Reis
Por
Produtos foram proibidos
Produtos foram proibidos - Foto: Reprodução| Freepik

Uma série de cosméticos e produtos de higiene foram proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Segundo a agência, os produtos estavam sendo comercializados e distribuídos sem a regularização sanitária exigida.

Além da proibição, a determinação impede a fabricação, distribuição, comercialização, divulgação e utilização dos produtos. Entre os itens atingidos estão sabonetes, shampoos, máscara capilar, tônico para cabelo, bronzeador, produtos corporais e itens para ambientes.

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Caso tenha adquirido algum desses produtos, a Anvisa recomenda interromper imediatamente o uso, devido à falta de regularização sanitária. Veja quais produtos foram proibidos pelo órgão.

Quais produtos foram proibidos?

Produtos capilares

  • Bunne – Pó fibra capilar
  • Maycheer Hair Rich Shading Powder

Produtos da marca Essence Indústria

Também foram apreendidos produtos da marca Essence Indústria e Comércio Ltda. Entre os produtos afetados estão:

  • Capi Hair – Tônico ativador de crescimento capilar
  • Essencial for Men – Shampoo de crescimento capilar (250 ml)
  • Casa – Repelente bloqueador de odores para ambiente
  • Rainha Solar – Parafina bronzeadora cenoura e urucum FPS 8 (120g)
  • Mixderme – Sabonete em gel para pele do diabético (200 ml)
  • Ar Tratamento – Fluido antimicose (30 ml)

Produtos da marca Bunny

Outra marca que também teve 37 produtos proibidos pela Anvisa foi a Bunny. Entre os itens estão:

  • The Bunny Club – Body Polish – Only Coolest Girls
  • The Bunny Club – Body Splash – Only Coolest Girls
  • The Bunny Club – Shower Gel – Only Coolest Girls
  • Bunny. Diffuser – Fig & Honey
  • Bunny. Hand Soap – Fig & Honey
  • Bunny. Hand Soap – White Tea, Folhas de Chá Branco, Rosa Fava Tonka
  • Bunny. Homespray – Fig & Honey
  • Bunny. Homespray – White Tea, Folhas de Chá Branco, Rosa Fava Tonka
  • Bunny. Farmers Market Shower Gel – Vanilla Cherry
  • Bunny. Farmers Market Body Butter – Vanilla Cherry
  • Bunny. The Sleep Time. Pillow Mist
  • Bunny. Ginger Vanilla Sleep Mist
  • Bunny. Lavender Vanilla Day Mist
  • Bunny. Body Butter – Fig & Honey
  • Bunny. Body Butter – Hey – Green Apple
  • Bunny. Body Butter – Hey – Strawberry
  • Bunny. Body Butter – Hey – Blue Dream
  • Bunny. Body Butter – Hey – Vanilla
  • Bunny. Farmers Market Body Splash – Vanilla Cherry
  • Bunny. Farmers Market Body Scrub – Vanilla Cherry
  • Bunny. Shower Gel – Strawberry
  • Bunny. Shower Gel – Blue Dream
  • Bunny. Shower Gel – Fig & Honey
  • Bunny. Body Splash – Strawberry
  • Bunny. Body Splash – Vanilla
  • Bunny. Body Splash – Green Apple
  • Bunny. Body Splash – Fig & Honey
  • Bunny. Body Polish – Green Apple Cream
  • Bunny. Body Polish – Strawberry Cream
  • Bunny. Body Polish – Blue Dream Cream
  • Bunny. Body Scrub – Blue Dream Cream
  • Bunny. Body Scrub – Fig & Honey
  • Bunny. Homespray – Notting Hill, London, Pônia, Maçã Vermelha
  • Bunny. Homespray – Sho, London, Alecrim, Limão Siciliano, Manga, Jasmim, Cedro
  • Bunny. Homespray – Chelsea, London, Bergomata, Lavanda, Patchouli
  • Bunny. Shower Gel – Vanilla
  • Bunny. Shower Gel – Green Apple
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anvisa brasil cosméticos

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