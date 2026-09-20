Anvisa proíbe venda de shampoo e outros cosméticos; veja quais

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Uma série de cosméticos e produtos de higiene foram proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Segundo a agência, os produtos estavam sendo comercializados e distribuídos sem a regularização sanitária exigida.

Além da proibição, a determinação impede a fabricação, distribuição, comercialização, divulgação e utilização dos produtos. Entre os itens atingidos estão sabonetes, shampoos, máscara capilar, tônico para cabelo, bronzeador, produtos corporais e itens para ambientes.

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Caso tenha adquirido algum desses produtos, a Anvisa recomenda interromper imediatamente o uso, devido à falta de regularização sanitária. Veja quais produtos foram proibidos pelo órgão.

Quais produtos foram proibidos?

Produtos capilares

Bunne – Pó fibra capilar

Maycheer Hair Rich Shading Powder

Produtos da marca Essence Indústria

Também foram apreendidos produtos da marca Essence Indústria e Comércio Ltda. Entre os produtos afetados estão:

Capi Hair – Tônico ativador de crescimento capilar

Essencial for Men – Shampoo de crescimento capilar (250 ml)

Casa – Repelente bloqueador de odores para ambiente

Rainha Solar – Parafina bronzeadora cenoura e urucum FPS 8 (120g)

Mixderme – Sabonete em gel para pele do diabético (200 ml)

Ar Tratamento – Fluido antimicose (30 ml)

Produtos da marca Bunny

Outra marca que também teve 37 produtos proibidos pela Anvisa foi a Bunny. Entre os itens estão: