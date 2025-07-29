FIM DO SILICONE?
Anvisa suspende próteses de mama e glúteos no Brasil
Medida foi tomada após inspeção sanitária em empresa chinesa
Por Redação
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)determinou a suspensão da comercialização, distribuição, importação, propaganda e uso de próteses e provadores de próteses mamárias e glúteas no Brasil.
A medida, divulgada nesta segunda-feira, 28, abrange produtos fabricados pela empresa chinesa Shangai Dong Yue Medical Health Product Co. Ltd. e importados pela Parts Import Comércio de Importação e Exportação Ltda.
Segundo informações divulgadas pela Anvisa, a medida foi tomada após inspeção sanitária realizada na linha de produção. A inspeção constatou que a empresa não cumpriu as Boas Práticas de Fabricação (BPF) de produtos para a saúde.
Ao todo, foram encontradas 47 irregularidades classificadas como de risco “maior” e “crítico”. Os pontos identificados comprometem a qualidade e a segurança dos produtos que eventualmente podem ser exportados para o Brasil.
Confira os produtos suspensos:
- Prótese glútea ISD (lotes a partir de 1º/5/2025).
- Prótese mamária ISD texturizada (lotes a partir de 1º/5/2025).
- Provadores para prótese mamária ISD texturizada (lotes a partir de 1º/5/2025).
- Provadores para prótese glútea ISD (lotes a partir de 1º/05/2025).
Segundo a Anvisa, pacientes que receberam implantes com os produtos citados na RE devem conversar com seus médicos, pois próteses são consideradas dispositivos sensíveis e por isso possuem requisitos elevados para suas linhas de produção.
