Anvisa suspende próteses de mama e glúteos no Brasil

A medida foi divulgada nesta segunda-feira, 28 - Foto: Freepik

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)determinou a suspensão da comercialização, distribuição, importação, propaganda e uso de próteses e provadores de próteses mamárias e glúteas no Brasil.

A medida, divulgada nesta segunda-feira, 28, abrange produtos fabricados pela empresa chinesa Shangai Dong Yue Medical Health Product Co. Ltd. e importados pela Parts Import Comércio de Importação e Exportação Ltda.

Segundo informações divulgadas pela Anvisa, a medida foi tomada após inspeção sanitária realizada na linha de produção. A inspeção constatou que a empresa não cumpriu as Boas Práticas de Fabricação (BPF) de produtos para a saúde.

Ao todo, foram encontradas 47 irregularidades classificadas como de risco “maior” e “crítico”. Os pontos identificados comprometem a qualidade e a segurança dos produtos que eventualmente podem ser exportados para o Brasil.

Confira os produtos suspensos:

Prótese glútea ISD (lotes a partir de 1º/5/2025).

Prótese mamária ISD texturizada (lotes a partir de 1º/5/2025).

Provadores para prótese mamária ISD texturizada (lotes a partir de 1º/5/2025).

Provadores para prótese glútea ISD (lotes a partir de 1º/05/2025).

Segundo a Anvisa, pacientes que receberam implantes com os produtos citados na RE devem conversar com seus médicos, pois próteses são consideradas dispositivos sensíveis e por isso possuem requisitos elevados para suas linhas de produção.