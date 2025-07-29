Menu
FIM DO SILICONE?

Anvisa suspende próteses de mama e glúteos no Brasil

Medida foi tomada após inspeção sanitária em empresa chinesa

Por Redação

29/07/2025 - 9:26 h | Atualizada em 29/07/2025 - 11:45
A medida foi divulgada nesta segunda-feira, 28
A medida foi divulgada nesta segunda-feira, 28 -

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)determinou a suspensão da comercialização, distribuição, importação, propaganda e uso de próteses e provadores de próteses mamárias e glúteas no Brasil.

A medida, divulgada nesta segunda-feira, 28, abrange produtos fabricados pela empresa chinesa Shangai Dong Yue Medical Health Product Co. Ltd. e importados pela Parts Import Comércio de Importação e Exportação Ltda.

Fruta ajuda a prevenir infarto e regular colesterol; saiba qual
Blefaroplastia conquistou o topo do ranking das operações plásticas
Novos casos de febre Oropouche acende alerta em todo o país

Segundo informações divulgadas pela Anvisa, a medida foi tomada após inspeção sanitária realizada na linha de produção. A inspeção constatou que a empresa não cumpriu as Boas Práticas de Fabricação (BPF) de produtos para a saúde.

Ao todo, foram encontradas 47 irregularidades classificadas como de risco “maior” e “crítico”. Os pontos identificados comprometem a qualidade e a segurança dos produtos que eventualmente podem ser exportados para o Brasil.

Confira os produtos suspensos:

  • Prótese glútea ISD (lotes a partir de 1º/5/2025).
  • Prótese mamária ISD texturizada (lotes a partir de 1º/5/2025).
  • Provadores para prótese mamária ISD texturizada (lotes a partir de 1º/5/2025).
  • Provadores para prótese glútea ISD (lotes a partir de 1º/05/2025).

Segundo a Anvisa, pacientes que receberam implantes com os produtos citados na RE devem conversar com seus médicos, pois próteses são consideradas dispositivos sensíveis e por isso possuem requisitos elevados para suas linhas de produção.

x