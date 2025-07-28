Menu
SAÚDE
SAÚDE

Fruta ajuda a prevenir infarto e regular colesterol; saiba qual

Fruta tem propriedades antioxidantes favorecendo o bom funcionamento do coração

Por Isabela Cardoso

28/07/2025 - 20:34 h
O jambo também pode ter efeitos positivos sobre a saúde mental
Presente em diversas regiões do Brasil, o jambo vem ganhando destaque entre os alimentos com alto valor nutricional e potencial funcional. De sabor suave e perfume marcante, essa fruta tropical pode ser uma importante aliada na prevenção de doenças cardiovasculares, como o infarto.

Ao Metropoles, a nutricionista Carla de Castro explica que os compostos antioxidantes presentes no jambo (flavonoides e antocianinas) são os responsáveis por seus efeitos protetores sobre o sistema cardiovascular.

“Esses compostos ajudam a reduzir os danos causados pelos radicais livres, combater inflamações e proteger os vasos sanguíneos”, afirma.

Além de suas propriedades antioxidantes, o jambo contém fibras solúveis, que auxiliam no controle do colesterol e da glicemia, favorecendo o bom funcionamento do coração.

Os nutrientes do jambo que favorecem a saúde

Entre os principais nutrientes presentes no jambo, a nutricionista Carla de Castro destaca:

  • Vitamina C: fortalece o sistema imunológico e combate o estresse oxidativo.
  • Potássio: contribui para o controle da pressão arterial.
  • Fibras: melhoram o trânsito intestinal, regulam a glicose e reduzem a absorção de gorduras.

A presença desses componentes reforça o valor do jambo como um alimento estratégico para a prevenção de doenças metabólicas e cardiovasculares.

Jambo ajuda a equilibrar o colesterol

O consumo regular da fruta também pode contribuir para reduzir o colesterol e os triglicerídeos de forma natural. Segundo Carla, “suas fibras ajudam a reduzir a absorção de gorduras no intestino, e os compostos bioativos melhoram o perfil lipídico, contribuindo para o equilíbrio do colesterol total e para a diminuição dos níveis de LDL (colesterol ruim) e triglicerídeos”.

Para quem busca uma alternativa acessível e nutritiva dentro de estratégias de alimentação saudável, o jambo pode ser um excelente aliado. “Essa fruta oferece uma combinação leve e benéfica do ponto de vista nutricional”, resume a nutricionista.

Benefícios do jambo para a saúde mental

Mais do que proteger o coração, o jambo também pode ter efeitos positivos sobre a saúde mental. Carla de Castro explica que existe uma ligação direta entre saúde intestinal, inflamação sistêmica e equilíbrio emocional.

“Incluir alimentos como o jambo na alimentação pode contribuir, ainda que de forma indireta, para o equilíbrio emocional, a regulação do humor e até a qualidade do sono”, afirma. “Em outras palavras, é uma fruta que também cuida da saúde mental.”

Como consumir o jambo no dia a dia

Por ser uma fruta versátil, o jambo pode ser consumido in natura ou usado em sucos, saladas, geleias e preparos doces ou salgados. Sua casca fina e polpa macia facilitam o aproveitamento integral do alimento.

x