Fruta ajuda a prevenir infarto e regular colesterol; saiba qual
Fruta tem propriedades antioxidantes favorecendo o bom funcionamento do coração
Por Isabela Cardoso
Presente em diversas regiões do Brasil, o jambo vem ganhando destaque entre os alimentos com alto valor nutricional e potencial funcional. De sabor suave e perfume marcante, essa fruta tropical pode ser uma importante aliada na prevenção de doenças cardiovasculares, como o infarto.
Ao Metropoles, a nutricionista Carla de Castro explica que os compostos antioxidantes presentes no jambo (flavonoides e antocianinas) são os responsáveis por seus efeitos protetores sobre o sistema cardiovascular.
“Esses compostos ajudam a reduzir os danos causados pelos radicais livres, combater inflamações e proteger os vasos sanguíneos”, afirma.
Além de suas propriedades antioxidantes, o jambo contém fibras solúveis, que auxiliam no controle do colesterol e da glicemia, favorecendo o bom funcionamento do coração.
Os nutrientes do jambo que favorecem a saúde
Entre os principais nutrientes presentes no jambo, a nutricionista Carla de Castro destaca:
- Vitamina C: fortalece o sistema imunológico e combate o estresse oxidativo.
- Potássio: contribui para o controle da pressão arterial.
- Fibras: melhoram o trânsito intestinal, regulam a glicose e reduzem a absorção de gorduras.
A presença desses componentes reforça o valor do jambo como um alimento estratégico para a prevenção de doenças metabólicas e cardiovasculares.
Jambo ajuda a equilibrar o colesterol
O consumo regular da fruta também pode contribuir para reduzir o colesterol e os triglicerídeos de forma natural. Segundo Carla, “suas fibras ajudam a reduzir a absorção de gorduras no intestino, e os compostos bioativos melhoram o perfil lipídico, contribuindo para o equilíbrio do colesterol total e para a diminuição dos níveis de LDL (colesterol ruim) e triglicerídeos”.
Para quem busca uma alternativa acessível e nutritiva dentro de estratégias de alimentação saudável, o jambo pode ser um excelente aliado. “Essa fruta oferece uma combinação leve e benéfica do ponto de vista nutricional”, resume a nutricionista.
Benefícios do jambo para a saúde mental
Mais do que proteger o coração, o jambo também pode ter efeitos positivos sobre a saúde mental. Carla de Castro explica que existe uma ligação direta entre saúde intestinal, inflamação sistêmica e equilíbrio emocional.
“Incluir alimentos como o jambo na alimentação pode contribuir, ainda que de forma indireta, para o equilíbrio emocional, a regulação do humor e até a qualidade do sono”, afirma. “Em outras palavras, é uma fruta que também cuida da saúde mental.”
Como consumir o jambo no dia a dia
Por ser uma fruta versátil, o jambo pode ser consumido in natura ou usado em sucos, saladas, geleias e preparos doces ou salgados. Sua casca fina e polpa macia facilitam o aproveitamento integral do alimento.
