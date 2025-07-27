Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SAÚDE

Saiba o que psicologia diz sobre uma pessoa que fala sozinha

Falar sozinho pode ser mais comum e benéfico do que se imagina

Por Redação

27/07/2025 - 8:57 h | Atualizada em 27/07/2025 - 9:35
Falar sozinho pode ajudar na organização dos pensamentos
Falar sozinho pode ajudar na organização dos pensamentos -

O hábito de falar sozinho pode, muitas vezes, parecer estranho e até mesmo alvo de deboche, mas segundo a psicologia esse hábito pode ser mais saudável do que se pensa.

Ao portal Metrópoles, a psicóloga Cibele Santos pontuou que do ponto de vista da psicologia, esse hábito pode estar relacionado à autorreflexão, à organização dos pensamentos e até ao fortalecimento da autoconfiança.

Segundo a especialista, um dos principais motivos que levam à prática é o auxílio no processamento emocional. “Falar em voz alta ajuda a esclarecer sentimentos. É uma forma de aliviar a tensão e compreender melhor o que se está sentindo”, pontuou.

Leia Também:

Fibromialgia: entenda nova lei que garante benefícios exclusivos
Cientistas avançam na criação da vacina universal contra o câncer
Esse é o melhor exercício para manter corpo saudável, segundo a Havard

No momento em que se fala em voz alta há uma facilitação na organização dos pensamentos. Quando se verbaliza o que se pensa é possível estruturar melhor as ideias, o que facilita a tomada de decisões e a resolução de problemas do dia a dia.

“Quando reafirmamos nossas metas em voz alta, nos tornamos mais focados e determinados. Isso pode ser uma estratégia eficiente para manter o ritmo em tarefas desafiadoras”, explicou.

Para a psicóloga, esse hábito pode contribuir para o desenvolvimento da autoconfiança. Falar sozinho antes de momentos de pressão pode ajudar a reforçar pensamentos positivos e criar segurança emocional.

Santos diz ainda que esse tipo de comportamento pode estar ligado à inteligência emocional. “Quando a pessoa reconhece e expressa seus sentimentos verbalmente, ela demonstra consciência emocional e capacidade de lidar com suas emoções de maneira construtiva”, ressaltou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

análise Benefícios falar sozinho psicologia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Falar sozinho pode ajudar na organização dos pensamentos
Play

Covid 5 anos: profissionais de saúde relembram desafios da pandemia

Falar sozinho pode ajudar na organização dos pensamentos
Play

Covid: a luta de uma mãe que sofre com sequelas da doença

Falar sozinho pode ajudar na organização dos pensamentos
Play

Botulismo na Bahia: o que se sabe sobre mortes e casos

Falar sozinho pode ajudar na organização dos pensamentos
Play

Menina de 9 anos convive com a AME na luta por uma vida normal: "Supera Expectativas"

x