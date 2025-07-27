Saiba o que psicologia diz sobre uma pessoa que fala sozinha

Falar sozinho pode ajudar na organização dos pensamentos - Foto: Reprodução | Freepik

O hábito de falar sozinho pode, muitas vezes, parecer estranho e até mesmo alvo de deboche, mas segundo a psicologia esse hábito pode ser mais saudável do que se pensa.

Ao portal Metrópoles, a psicóloga Cibele Santos pontuou que do ponto de vista da psicologia, esse hábito pode estar relacionado à autorreflexão, à organização dos pensamentos e até ao fortalecimento da autoconfiança.

Segundo a especialista, um dos principais motivos que levam à prática é o auxílio no processamento emocional. “Falar em voz alta ajuda a esclarecer sentimentos. É uma forma de aliviar a tensão e compreender melhor o que se está sentindo”, pontuou.

No momento em que se fala em voz alta há uma facilitação na organização dos pensamentos. Quando se verbaliza o que se pensa é possível estruturar melhor as ideias, o que facilita a tomada de decisões e a resolução de problemas do dia a dia.

“Quando reafirmamos nossas metas em voz alta, nos tornamos mais focados e determinados. Isso pode ser uma estratégia eficiente para manter o ritmo em tarefas desafiadoras”, explicou.

Para a psicóloga, esse hábito pode contribuir para o desenvolvimento da autoconfiança. Falar sozinho antes de momentos de pressão pode ajudar a reforçar pensamentos positivos e criar segurança emocional.

Santos diz ainda que esse tipo de comportamento pode estar ligado à inteligência emocional. “Quando a pessoa reconhece e expressa seus sentimentos verbalmente, ela demonstra consciência emocional e capacidade de lidar com suas emoções de maneira construtiva”, ressaltou.