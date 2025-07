Esse é o melhor exercício para manter corpo saudável, segundo a Havard

Harvard aponta melhor exercício para saúde mental e física - Foto: Reprodução | Freepik

Uma pergunta recorrente é “qual o melhor exercício para manter o corpo e a mente saudáveis?” A resposta rápida é que todo exercício faz bem, porém a Universidade de Harvard afirma que existe uma atividade especificamente boa para a saúde do coração, cérebro e corpo todo, além de melhorar a saúde mental.

“O exercício traz muitos benefícios para a saúde. Ele preserva a força muscular, mantém o coração forte, ajuda a manter um peso saudável e previne doenças crônicas como o diabetes”, diz a Harvard Health, acrescentando que a atividade física também fortalece partes do cérebro responsáveis pelo pensamento e pela memória.

O exercício em questão é o aeróbico, que, de acordo com a universidade, é essencial para uma boa saúde. A prática ajuda a queimar gordura, fortalecer os ossos e músculos, reduz a pressão arterial e diminui o “colesterol ruim” no corpo.

“Com a música, a dança pode trazer benefícios que vão além do próprio exercício. A música estimula os centros de recompensa do cérebro, enquanto a dança ativa seus circuitos sensoriais e motores. Dançar tem melhorado o equilíbrio, a marcha e a qualidade de vida em pessoas com Parkinson e outros distúrbios do movimento. Diversos estudos – embora não todos – indicaram que aprender e dominar os movimentos e padrões da dança traz melhorias maiores na memória e na capacidade de resolver problemas do que simplesmente caminhar”, afirma a Harvard Health.

É evidente que a dança não substitui um treinamento de força como a musculação, porém ela funciona como uma boa atividade complementar para a rotina.

Somado a isso, a universidade afirma que, de acordo com um estudo, a dança diminui o risco de desenvolver doenças cardíacas, além de que os benefícios da dança podem superar os de uma caminhada, especialmente quando a prática é feita com uma maior intensidade.