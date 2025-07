Lula impulsiona SUS com investimento de R$ 6 bi na Bahia

Assinatura aconteceu em Juazeiro - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Lula (PT) retornou à Bahia nesta quinta-feira, 17, para anunciar uma série de investimentos voltados para as ações na saúde. O ponto alto dos comunicados foram os investimentos de R$ 6 bilhões para fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS).

A cifra bilionária tem o intuito de garantir novas obras, equipamentos e veículos aos municípios brasileiros, como a construção de policlínicas e Unidades Básicas de Saúde (UBS). A novidade é fruto do Novo PAC 2 (Programa de Aceleração ao Crescimento) e foi lançada no município de Juazeiro, no norte baiano.

“Hoje temos o orgulho de anunciar mais R$ 6 bilhões em investimentos do Novo PAC só para a área da saúde. É um reforço que se soma ao esforço que o presidente Lula iniciou no ano passado e que segue transformando a vida do povo brasileiro com mais acesso, mais estrutura e mais dignidade”, reiterou o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Com o valor, ao menos 95% das cidades brasileiras terão 800 novas UBS; 7 mil salas de teleconsulta em UBS; 10 mil UBS equipadas, além de 400 unidades odontológicas móveis.

A população também contará com mais 46 policlínicas, 130 Centros de Atenção Psicossocial e 1.533 novas ambulâncias do SAMU para atendimentos de urgência e emergência.

Durante o ato, Lula afirmou que a garantia ao acesso à saúde básica a todos os brasileiros é uma das premissas do seu terceiro mandato.

“Quero que o povo tenha direito a ressonância, tomografia, atendimento digno. Sempre lutei para que o trabalhador, a classe média baixa, as pessoas que fazem esse país crescer, tivessem os mesmos direitos que os mais ricos. Especialista não pode ser privilégio de quem tem dinheiro e só quem pode garantir isso é o estado brasileiro”, disse.

Programa Agora Tem Especialistas

O evento também marcou a ampliação do programa Agora Tem Especialistas, criado na gestão petista. Na ocasião, a administração federal aumentou o repasse financeiro para a iniciativa.

A partir de agora, o projeto passa a receber R$ 99,1 milhões repassados anualmente à Bahia para o custeio de serviços de saúde de média e alta complexidade.

A medida permitirá a realização de 581 mil exames e consultas especializadas e ampliará o horário de funcionamento em 26 policlínicas.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, comentou sobre o esforço massivo do governo para restaurar a dignidade dos cidadãos brasileiros, eliminando as longas filas por atendimento médico.

“Quando o presidente Lula lançou o Agora Tem Especialistas, ele disse que esse programa era o sonho da vida dele. E é esse sonho que está virando realidade. É um mutirão nacional de dignidade, que está colocando fim às filas que por anos condenaram o povo a esperar por atendimento”, disse Padilha.

Policlínica Regional de Juazeiro

Na oportunidade, o governo federal anunciou a destinação de R$ 485,4 mil para a implementação do terceiro turno na Policlínica Regional de Juazeiro, que atende 10 municípios da região.

A medida ainda se soma à entrega de cinco Unidades Odontológicas Móveis (UOMs), para o fortalecimento da Atenção Primária.